80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
Семейные снимки он разместил на личной странице в Instagram 11 августа 2024 года. Он вместе с сыном Турсеном Алагузовым и невесткой Баян по очереди нянчат малышку.
"Сегодня я имел счастье наконец-то держать в своих руках Алису с такими же глазами, как у меня. Карие с голубыми ободками ... Моего прадеда звали Alakөz".Турум Алагузов
Актриса Алагузова также разместила похожее фото со следующей подписью:
"Алискин Аташка сегодня был на дежурстве, пока я снимала кино".
Большинство комментаторов поблагодарили молодую маму за то, что она делится моментами материнства. Впрочем, не обошлось и без негатива. Бестактные пользователи Сети "напомнили", что в Казахстане нельзя появляться с ребенком на улице до сорока дней. Также не забыли и обратить внимание на шорты свекра.
5 августа 2024 года Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе.
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Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями.
Позже родители рассказали, что назвали дочь Алисой. Это известие также разделило общественность на два лагеря.