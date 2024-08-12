Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку

80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:11 Фото: Instagram/turumalaguzov44
Казахстанский композитор и дирижер Турум Алагузов, недавно ставший в очередной раз дедушкой, опубликовал фотографии с внучкой Алисой, сообщает Zakon.kz.

Семейные снимки он разместил на личной странице в Instagram 11 августа 2024 года. Он вместе с сыном Турсеном Алагузовым и невесткой Баян по очереди нянчат малышку.

"Сегодня я имел счастье наконец-то держать в своих руках Алису с такими же глазами, как у меня. Карие с голубыми ободками ... Моего прадеда звали Alakөz".Турум Алагузов

Актриса Алагузова также разместила похожее фото со следующей подписью:

"Алискин Аташка сегодня был на дежурстве, пока я снимала кино".

Большинство комментаторов поблагодарили молодую маму за то, что она делится моментами материнства. Впрочем, не обошлось и без негатива. Бестактные пользователи Сети "напомнили", что в Казахстане нельзя появляться с ребенком на улице до сорока дней. Также не забыли и обратить внимание на шорты свекра.

5 августа 2024 года Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:11
Новоиспеченные родители Баян и Турсенгали Алагузовы: Мы счастливы
, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:11

Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:11
Баян Алагузова после роддома сразу же отправилась на съемочную площадку
, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:11

Позже родители рассказали, что назвали дочь Алисой. Это известие также разделило общественность на два лагеря.

Читайте также

&quot;Хорошо служить под присмотром&quot;: подписчики накинулись на Динару Сатжан из-за поста об армии
"Хорошо служить под присмотром": подписчики накинулись на Динару Сатжан из-за поста об армии
Ксению Собчак разгневали комментарии о ее внешности
Ксению Собчак разгневали комментарии о ее внешности
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Анастасия Московчук
Алагузова Баян 2024 год Социальные сети Семья Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
спортсмены
Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады
Признаки уверенности
Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
Гороскоп на богатство
Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут разбогатеть в старости
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: