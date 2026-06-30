"У Бузовой появилась конкурентка": Оксана Самойлова после развода с Джиганом записала песню

38-летняя российская предпринимательница Оксана Самойлова дебютировала в качестве певицы под псевдонимом Sammy. Теперь у бывшей жены рэпера Джигана есть свой личный трек под названием "Мамми", сообщает Zakon.kz.

Самойлова, обращаясь к многочисленной аудитории, уточнила, что ее песню можно будет услышать совсем скоро, 3 июля 2026 года.

Мама четверых детей шутливо призналась о том, что ее просили после скандального развода не заниматься музыкой.

"Она говорила: "Хорошо". Но что-то пошло не так. И вот выходит мой первый трек. Очень провокационный, но это больше собирательный образ всех наших бывших. Это даже больше про Girls Power", – объяснила начинающая певица.

Также Самойлова считает, что мужчины возненавидят ее и у нее больше не будет отношений.

"Это то, что каждая девчонка хотела сказать своему бывшему". Оксана Самойлова

Впрочем, армия фанатов модели осталась в недоумении.

Беда пришла, откуда не ждали.

Мы уже поняли, кризис среднего возраста, но не настолько же.

Мне хочется вернуть "старую" Оксану.

У Бузовой появилась конкурентка.

Танцуй, как будто тебя никто не видит, пой, как будто тебя никто не слышит...

Представляю, какой это будет скрип колеса.

Когда пили одинаково, а торкнуло по-разному.

Мне кажется, когда она была просто мамой и женой, мы ее больше любили.

Даже не знаю, что может быть хуже этой новости…

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