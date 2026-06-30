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Культура и шоу-бизнес

"У Бузовой появилась конкурентка": Оксана Самойлова после развода с Джиганом записала песню

Оксана Самойлова, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 17:11 Фото: Instagram/samoylovaoxana
38-летняя российская предпринимательница Оксана Самойлова дебютировала в качестве певицы под псевдонимом Sammy. Теперь у бывшей жены рэпера Джигана есть свой личный трек под названием "Мамми", сообщает Zakon.kz.

Самойлова, обращаясь к многочисленной аудитории, уточнила, что ее песню можно будет услышать совсем скоро, 3 июля 2026 года.

Мама четверых детей шутливо призналась о том, что ее просили после скандального развода не заниматься музыкой.

"Она говорила: "Хорошо". Но что-то пошло не так. И вот выходит мой первый трек. Очень провокационный, но это больше собирательный образ всех наших бывших. Это даже больше про Girls Power", – объяснила начинающая певица.

Также Самойлова считает, что мужчины возненавидят ее и у нее больше не будет отношений.

"Это то, что каждая девчонка хотела сказать своему бывшему".Оксана Самойлова

Впрочем, армия фанатов модели осталась в недоумении.

  • Беда пришла, откуда не ждали.
  • Мы уже поняли, кризис среднего возраста, но не настолько же.
  • Мне хочется вернуть "старую" Оксану.
  • У Бузовой появилась конкурентка.
  • Танцуй, как будто тебя никто не видит, пой, как будто тебя никто не слышит...
  • Представляю, какой это будет скрип колеса.
  • Когда пили одинаково, а торкнуло по-разному.
  • Мне кажется, когда она была просто мамой и женой, мы ее больше любили.
  • Даже не знаю, что может быть хуже этой новости…

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 17:11
Суд развел Джигана и Самойлову после 13 лет брака

О том, что Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака, стало известно 9 октября 2025 года. В январе 2026 года нумеролог объяснила, почему Самойлова ушла от Джигана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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