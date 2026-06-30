"У Бузовой появилась конкурентка": Оксана Самойлова после развода с Джиганом записала песню
Самойлова, обращаясь к многочисленной аудитории, уточнила, что ее песню можно будет услышать совсем скоро, 3 июля 2026 года.
Мама четверых детей шутливо призналась о том, что ее просили после скандального развода не заниматься музыкой.
"Она говорила: "Хорошо". Но что-то пошло не так. И вот выходит мой первый трек. Очень провокационный, но это больше собирательный образ всех наших бывших. Это даже больше про Girls Power", – объяснила начинающая певица.
Также Самойлова считает, что мужчины возненавидят ее и у нее больше не будет отношений.
"Это то, что каждая девчонка хотела сказать своему бывшему".Оксана Самойлова
Впрочем, армия фанатов модели осталась в недоумении.
- Беда пришла, откуда не ждали.
- Мы уже поняли, кризис среднего возраста, но не настолько же.
- Мне хочется вернуть "старую" Оксану.
- У Бузовой появилась конкурентка.
- Танцуй, как будто тебя никто не видит, пой, как будто тебя никто не слышит...
- Представляю, какой это будет скрип колеса.
- Когда пили одинаково, а торкнуло по-разному.
- Мне кажется, когда она была просто мамой и женой, мы ее больше любили.
- Даже не знаю, что может быть хуже этой новости…
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О том, что Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака, стало известно 9 октября 2025 года. В январе 2026 года нумеролог объяснила, почему Самойлова ушла от Джигана.