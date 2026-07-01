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Культура и шоу-бизнес

"Любви хватило на всех": Виктория Лопырева рассказала, что привело ее в Казахстан

Виктория Лопырева, модель, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 11:09 Фото: Instagram/lopyrevavika
Известная российская модель Виктория Лопырева 26 июня 2026 года с семилетним сыном Марком Лионелем и матерью Ириной прилетели на отдых в Казахстан. Немного позднее обладательница титула "Мисс Россия – 2003" рассказала, что стало главной причиной поездки, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с отдыха Лопырева опубликовала на своей личной странице в Instagram.

"Как же мы рады снова оказаться в гостеприимном Казахстане, в таком теплом и любимом Алматы!" – заявила блогер.

Уже 30 июня телеведущая рассказала истинную причину своей поездки в Казахстан.

"Моя близкая подруга Лейла выдавала дочь замуж. Принято считать, что большие мероприятия редко бывают по-настоящему камерными и теплыми. Но этой семье любви хватило на всех. Мы словно оказались на эмоциональных американских… или, правильнее сказать, казахских горках: слезы счастья сменялись светлой грустью, восхищением и искренней радостью за новую семью".Виктория Лопырева

Посол ООН по борьбе с дискриминацией также в очередной раз убедилась, что без прошлого нет будущего.

"С какой красотой, уважением и тонкостью были соблюдены национальные традиции, при этом объединив людей, прилетевших со всех уголков мира. Это было очень красиво. Конечно, фотографии не способны передать и одного процента тех эмоций, которые мы прожили в тот день. Но мне очень хочется поделиться хотя бы частью этой красоты, любви и внимания к деталям, из которых и складываются самые важные моменты нашей жизни".Виктория Лопырева

Ранее российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова встала на защиту 77-летней певицы Аллы Пугачёвой. Что стало причиной такого поступка, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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