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Спорт

Роналду получил поздравления от коллег и заключил брачный договор с Джорджиной

Футбол Возвращение в строй, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 18:03 Фото: Instagram/alnassr
Накануне вечером португальский футболист Криштиану Роналду вернулся в расположение саудовского клуба "Аль-Наср" после свадьбы с Джорджиной Родригес, сообщает Zakon.kz.

На первой же тренировке форварда тепло встретили коллеги, а главный тренер команды Эндж Постекоглу от лица всего клуба поздравил капитана с женитьбой.

"С возвращением, Криш. Поздравляю, всего хорошего тебе и семье". Эндж Постекоглу

Сегодня также стали известны некоторые подробности скрытой свадьбы португальского нападающего. Гражданская церемония бракосочетания состоялась 11 августа в резиденции пары в Кашкайше – ровно через год после их помолвки.

За день до торжества Криштиану и Джорджина заключили брачный договор. Согласно документу, каждый из супругов сохраняет личное имущество, принадлежавшее ему до брака или приобретенное после. Все совместно нажитые активы будут находиться в общей собственности.

После свадьбы Роналду кардинально изменил свой имидж.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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