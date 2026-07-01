Тело актера из фильмов "Бригада" и "Бумер" нашли в реке

В Подмосковье обнаружено тело актера Александра Высоковского, знакомого зрителям по сериалу "Бригада" и фильму "Бумер", сообщает Zakon.kz.

Ранее о его пропаже заявил сын, вместе с которым Александр Высоковский отправился на рыбалку. По его словам, артист подошел к воде, чтобы проверить удочки, после чего исчез.

К поискам были привлечены представители правоохранительных органов и водолазы. Теперь стало известно, что мужчина утонул в реке Ока в Московской области.

Следственный комитет сообщил РБК, что правоохранители устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения мужчины 1963 года рождения, который ушел на рыбалку с сыном и не вернулся.

"По данному факту следователем следственного отдела по г. Серпухов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

Высоковский родился в Москве. Окончил Российский институт театрального искусства – ГИТИС. Наибольшую известность ему принесла роль Максима Карельского (Макса) в культовом сериале "Бригада".

Также он снимался в фильмах и сериалах "Инструктор", "Марш Турецкого", "Дальнобойщики", "Без права на ошибку", "Охотники за бриллиантами" и других проектах. Одной из последних работ актера стала роль Адольфа Гитлера в сериале "Берлинская жара", который был выпущен в 2025 году.

Ранее стало известно, что британский актер Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет. Известно, что он мирно ушел из жизни дома в окружении близких.