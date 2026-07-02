Зарина Алтынбаева посетит фестиваль Лаймы Вайкуле

Казахстанская оперная певица Зарина Анваровна Алтынбаева станет гостьей международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous Jūrmala 2026", сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта фестиваля, он пройдет в латвийском городе Юрмала с 24 по 26 июля в живописном концертном зале Dzintaru koncertzāle. Выступление казахстанки состоится в первый день фестиваля.

Соответствующий анонс вышел в соцсетях фестиваля и самой певицы.

"Нас ждет незабываемое погружение в мир высокого вокального искусства и чарующей музыки, которая покоряет мировые сцены и захватывает с первых нот", – анонсировали выступление Алтынбаевой организаторы мероприятия.

Помимо этого певица также заявлена на сайте фестиваля в числе других участников первого дня международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле.

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