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Культура и шоу-бизнес

Зарина Алтынбаева посетит фестиваль Лаймы Вайкуле

Фестиваль в Юрмале, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 05:29 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
Казахстанская оперная певица Зарина Анваровна Алтынбаева станет гостьей международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous Jūrmala 2026", сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта фестиваля, он пройдет в латвийском городе Юрмала с 24 по 26 июля в живописном концертном зале Dzintaru koncertzāle. Выступление казахстанки состоится в первый день фестиваля.

Соответствующий анонс вышел в соцсетях фестиваля и самой певицы.

Фестиваль в Юрмале, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 05:29

Фото: Instagram/zarina_altynbayeva

"Нас ждет незабываемое погружение в мир высокого вокального искусства и чарующей музыки, которая покоряет мировые сцены и захватывает с первых нот", – анонсировали выступление Алтынбаевой организаторы мероприятия.

Помимо этого певица также заявлена на сайте фестиваля в числе других участников первого дня международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле.

А известная российская модель Виктория Лопырева с семьей прилетела на отдых в Казахстан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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