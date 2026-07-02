Зарина Алтынбаева посетит фестиваль Лаймы Вайкуле
Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
Казахстанская оперная певица Зарина Анваровна Алтынбаева станет гостьей международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous Jūrmala 2026", сообщает Zakon.kz.
По данным официального сайта фестиваля, он пройдет в латвийском городе Юрмала с 24 по 26 июля в живописном концертном зале Dzintaru koncertzāle. Выступление казахстанки состоится в первый день фестиваля.
Соответствующий анонс вышел в соцсетях фестиваля и самой певицы.
"Нас ждет незабываемое погружение в мир высокого вокального искусства и чарующей музыки, которая покоряет мировые сцены и захватывает с первых нот", – анонсировали выступление Алтынбаевой организаторы мероприятия.
Помимо этого певица также заявлена на сайте фестиваля в числе других участников первого дня международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле.
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