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Культура и шоу-бизнес

"Рисковал остаться без зубов": Игорь Крутой показал "опасное" видео со своей маленькой студенткой

композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 12:09 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне, 1 июля 2026 года, поделился интересным видеороликом. В нем маэстро показал, как дает интервью своей маленькой студентке, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация была опубликована в Instagram 71-летнего народного артиста РФ и его академии.

"Первое интервью с Игорем Крутым. Малышка немного растерялась, но справилась. Игорь Яковлевич и студентка Академии Игоря Крутого Мирослава Видманова в рубрике "Продолжи фразу", – говорится под постом.

Мини-интервью Игоря Яковлевича с Мирославой умилило подписчиков. Некоторых из них позабавило и напугало, что маэстро чуть было не остался без зубов, когда маленькая интервьюер протягивала микрофон:

  • "Будьте счастливы".
  • "Чудесное интервью".
  • "Ответы огонь! Лучший!"
  • "Как классно получилось".
  • "Какая зайка. Игорь Яковлевич – легенда".
  • "Девочка – милашка. Маэстро рисковал остаться без зубов".
  • "Молодец малышка. "Любовь похожая на сон". Игорь Яковлевич".
  • "Она растерялась, а я бы вообще без слов смотрела на вас... Хоть до утра".
  • "Она очень круто справилась… умничка… Очень лихо микрофон подносила… Не глядя. А маэстро, как всегда, на высоте… Восхищена".
  • "Ответы, конечно, огонь! Особенно ответ про маму, для каждой мамы свой ребенок, а особенно сынок – самый лучший и самый красивый! И... жизнь "Любовь похожая на сон"... Будьте счастливы и здоровы, Игорь Яковлевич, а в Академии Игоря Крутого самые лучшие и поющие дети!"
  • "Какая славная девочка, умничка и какие вопросы интересные! Как интересно было послушать вас, Игорь Яковлевич, ваши ответы, вы такой добрый, интеллигентный и скромный! А "Любовь похожая на сон" – шедевр, обожаю эту песню, самая любимая. Желаю вам здоровья, еще больше любви и вдохновения!"

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Фото Динара Халдарова
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