"Рисковал остаться без зубов": Игорь Крутой показал "опасное" видео со своей маленькой студенткой
Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне, 1 июля 2026 года, поделился интересным видеороликом. В нем маэстро показал, как дает интервью своей маленькой студентке, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая публикация была опубликована в Instagram 71-летнего народного артиста РФ и его академии.
"Первое интервью с Игорем Крутым. Малышка немного растерялась, но справилась. Игорь Яковлевич и студентка Академии Игоря Крутого Мирослава Видманова в рубрике "Продолжи фразу", – говорится под постом.
Мини-интервью Игоря Яковлевича с Мирославой умилило подписчиков. Некоторых из них позабавило и напугало, что маэстро чуть было не остался без зубов, когда маленькая интервьюер протягивала микрофон:
- "Будьте счастливы".
- "Чудесное интервью".
- "Ответы огонь! Лучший!"
- "Как классно получилось".
- "Какая зайка. Игорь Яковлевич – легенда".
- "Девочка – милашка. Маэстро рисковал остаться без зубов".
- "Молодец малышка. "Любовь похожая на сон". Игорь Яковлевич".
- "Она растерялась, а я бы вообще без слов смотрела на вас... Хоть до утра".
- "Она очень круто справилась… умничка… Очень лихо микрофон подносила… Не глядя. А маэстро, как всегда, на высоте… Восхищена".
- "Ответы, конечно, огонь! Особенно ответ про маму, для каждой мамы свой ребенок, а особенно сынок – самый лучший и самый красивый! И... жизнь "Любовь похожая на сон"... Будьте счастливы и здоровы, Игорь Яковлевич, а в Академии Игоря Крутого самые лучшие и поющие дети!"
- "Какая славная девочка, умничка и какие вопросы интересные! Как интересно было послушать вас, Игорь Яковлевич, ваши ответы, вы такой добрый, интеллигентный и скромный! А "Любовь похожая на сон" – шедевр, обожаю эту песню, самая любимая. Желаю вам здоровья, еще больше любви и вдохновения!"
Материал по теме
"Подумал, мошенники": Игорь Крутой вспомнил съемки клипа с Егором Кридом, набравшего 40 млн просмотров
27 июня 2026 года Игорь Крутой трогательно обратился к Алсу, которой пожелал любви. Подробнее – здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript