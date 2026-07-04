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Культура и шоу-бизнес

Адвокат семьи Яниса Тиммы ответила на заявления Анны Седоковой о насилии в браке

Обвинения Анны Седоковой, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 05:00 Фото: Telegram/Anna Sedokova
3 июля адвокат Маргарита Гаврилова прокомментировала ситуацию с обвинениями о насилии в семье певицы и покойного баскетболиста, сообщает Zakon.kz.

Маргарита Гаврилова не верит в откровения певицы, а доказательства и фото баскетболиста с ножом считает сфабрикованными. К слову, фото с ножом экс-участница трио "Виа Гра" все-таки удалила. Это произошло после многочисленных комментариев об использовании ею искусственного интеллекта.

"Суд! Готовьтесь к процессу! Людей обмануть нельзя! Вы почитайте комментарии! Вам там собрали такой букет ненависти и обличений, что аж глаза у меня заискрились! Можно написать голосовое сообщение матери Яниса, в котором, захлебываясь слезами, заверять ее, что вы любили и любите ее сына до обморока и никогда не делали ничего плохого, двинув "заманчивое" предложение поплакать над смертью ее сына вместе – много чего можно! Но сила в правде! Была, есть и будет!" – высказалась адвокат в своем Telegram-канале.

Также тревожное заявление в слезах сделала Ольга Бузова.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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