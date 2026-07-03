Беркут встретил Роналдиньо и сделал сыну неожиданный подарок
В Instagram он опубликовал переписку с ребенком, в которой сын попросил отца обязательно сделать фото со звездой футбола. Спустя некоторое время Беркут сообщил, что просьба выполнена – он не только сфотографировался с Роналдиньо, но и получил автограф на мяче для детей.
Публикация вызвала активную реакцию пользователей соцсетей. Фанаты и подписчики оставили многочисленные комментарии, отметив значимость встречи и назвав футболиста легендой мирового спорта:
– Вы – легенда нашего казахского народа.
– Он один из уникальных игроков планеты.
– Какой вы молодец! Сами увидели и детей обрадуете!
– Реально легенда!
– Баке, пригласи Шахира Рони домой. Он человек, который никогда не пробовал беш. Пусть узнает радости жизни.
– Его признали Марадона и Пеле!
– Отличное фото – когда встречаются два сильных парня.
Беркут и его супруга, певица Аиша, воспитывают четверых детей: сыновей Омара и Зейна и дочерей Сафию и Латифу.
Ранее сообщалось, что в семье Беркута и Аиши пополнение.