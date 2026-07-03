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Культура и шоу-бизнес

Беркут встретил Роналдиньо и сделал сыну неожиданный подарок

Беркут встретил Роналдиньо и сделал сыну неожиданный подарок, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 14:09 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный под сценическим именем Беркут, поделился историей встречи с легендарным бразильским футболистом Роналдиньо. Артист признался, что сфотографировался со спортсменом и взял у него автограф на мяче ради своего сына, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал переписку с ребенком, в которой сын попросил отца обязательно сделать фото со звездой футбола. Спустя некоторое время Беркут сообщил, что просьба выполнена – он не только сфотографировался с Роналдиньо, но и получил автограф на мяче для детей.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей соцсетей. Фанаты и подписчики оставили многочисленные комментарии, отметив значимость встречи и назвав футболиста легендой мирового спорта:

– Вы – легенда нашего казахского народа.

– Он один из уникальных игроков планеты.

– Какой вы молодец! Сами увидели и детей обрадуете!

– Реально легенда!

– Баке, пригласи Шахира Рони домой. Он человек, который никогда не пробовал беш. Пусть узнает радости жизни.

– Его признали Марадона и Пеле!

– Отличное фото – когда встречаются два сильных парня.

Беркут и его супруга, певица Аиша, воспитывают четверых детей: сыновей Омара и Зейна и дочерей Сафию и Латифу.

Ранее сообщалось, что в семье Беркута и Аиши пополнение.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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