Маленькие брат и сестра из Алматы победили на фестивале в Италии

Недавно восьмилетний Алихан и семилетняя Айша Беймбет стали обладателями гран-при XI Международного фестиваля молодых талантов "Будущее наций" в городе Монтесильвано, сообщает Zakon.kz.

В этом году он собрал участников из 15 стран, передает "24kz". Брат и сестра стали лучшими в своей возрастной категории, исполнив песни на итальянском и английском языках.

"Жюри высоко оценило талант и музыкальность маленьких казахстанцев", – говорится в репортаже.

Неожиданное продолжение история получила уже в Риме. Во время прогулки Айша исполнила на площади у Колизея знаменитую итальянскую песню Sarà Perché Ti Amo. Прохожие дружно подхватили знакомую мелодию, а вскоре видео с выступлением маленькой алматинки стало вирусным в соцсетях.

В самом Алматы с 4 по 6 июля пройдет серия мероприятий, посвященных Национальному дню домбры и Дню столицы. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа, включающая концерты, фестивали, флешмобы, выставки, кинопоказы и соревнования по национальным видам спорта.