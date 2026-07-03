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Культура и шоу-бизнес

Маленькие брат и сестра из Алматы победили на фестивале в Италии

Международные фестивали, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 04:00 Фото: Instagram/almaty_city
Недавно восьмилетний Алихан и семилетняя Айша Беймбет стали обладателями гран-при XI Международного фестиваля молодых талантов "Будущее наций" в городе Монтесильвано, сообщает Zakon.kz.

В этом году он собрал участников из 15 стран, передает "24kz". Брат и сестра стали лучшими в своей возрастной категории, исполнив песни на итальянском и английском языках.

"Жюри высоко оценило талант и музыкальность маленьких казахстанцев", – говорится в репортаже.

Неожиданное продолжение история получила уже в Риме. Во время прогулки Айша исполнила на площади у Колизея знаменитую итальянскую песню Sarà Perché Ti Amo. Прохожие дружно подхватили знакомую мелодию, а вскоре видео с выступлением маленькой алматинки стало вирусным в соцсетях.

В самом Алматы с 4 по 6 июля пройдет серия мероприятий, посвященных Национальному дню домбры и Дню столицы. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа, включающая концерты, фестивали, флешмобы, выставки, кинопоказы и соревнования по национальным видам спорта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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