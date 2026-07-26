Зарина Алтынбаева выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Организаторы фестиваля включили казахстанскую певицу в число особых участников события, отметив ее вокальное мастерство и уникальный голос. После успешного выступления в 2025 году Зарина Алтынбаева вновь получила приглашение на одну из главных музыкальных площадок летней Юрмалы.
Артистка вышла на сцену концертного зала "Дзинтари" в первый день фестиваля вместе с исполнителями из разных стран. Для Алтынбаевой это стало вторым участием в музыкальном проекте Лаймы Вайкуле. Отрывком своего выступления казахстанская оперная певица поделилась на своей странице в Instagram.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala традиционно собирает известных артистов со всего мира. В этом году на сцене также выступают популярные исполнители из Европы и стран СНГ.
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