Токаев подчеркнул уникальный талант Ермека Серкебаева

В своем обращении к участникам музыкального вечера "Голос века" глава государства отметил, что Ермек Серкебаев – уникальный талант, внесший неоценимый вклад в развитие национального искусства, сообщает Zakon.kz.

3 июля поздравительное письмо президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева участникам юбилейного концерта, посвященный 100-летию со дня рождения народного артиста Казахстана, выдающегося оперного певца Ермека Серкебаева, зачитала заместитель премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Президент подчеркнул, что артист с высоким мастерством исполнял лучшие партии в казахских и мировых операх, поднимал произведения на вершины классической музыки, а также прославлял отечественную культуру на известных мировых сценах.

"100-летие Ермека Серкебаева включено в перечень юбилеев, отмечаемых в рамках ЮНЕСКО. Ермек Бекмухамедович был выдающимся певцом и мудрым наставником. Он долгие годы плодотворно трудился в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, воспитав многих учеников. Таким образом, он сформировал собственную неповторимую вокальную школу. Его высокое искусство и благородный человеческий облик служат примером для подрастающего поколения. Поэтому сохранение памяти о таком сыне народа, как Ермек Серкебаев, и популяризация его наследия – наша общая задача", – говорится в поздравлении Токаева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Представитель творческой династии Мурат Серкебаев выразил признательность главе государства за внимание к культуре и отметил высокий уровень организации юбилейного вечера.

"Сегодняшний вечер стал большим праздником для всех нас. Ермек Бекмухамедович – великий мастер, имя которого объединяет поколения. Концерт был поставлен на высоком уровне, публика принимала его с огромным теплом. Особую признательность хочу выразить Президенту за внимание к культуре. Очень важно, что в нашей стране сохраняется память о выдающихся деятелях искусства и поддерживаются такие проекты", – отметил Мурат Серкебаев.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В свою очередь музыкант и продюсер Байгали Серкебаев подчеркнул, что вечер стал важным событием для семьи, артистов и всех поклонников творчества Ермека Серкебаева.

"Я очень горжусь своим отцом, который сделал так много для Казахстана и прославил его далеко за пределами страны. Огромное спасибо Президенту за такое внимание к памяти и творчеству моего отца. Благодарю всех, кто принимал участие в этом концерте, и кто его организовал. Сегодня был потрясающий, теплый, удивительный музыкальный вечер. Чувствовалось, что и музыканты, и зрители получили огромное удовольствие", – сказал Байгали Серкебаев.

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