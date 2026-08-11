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Культура и шоу-бизнес

Актрису фильмов "12 стульев" и "31 июня" нашли мертвой

Сцена, фильм, актер, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 02:59 Фото: кадр из фильма "31 июня"
Советская балерина и актриса Наталья Трубникова умерла в Москве на 72-м году жизни. Ее обнаружила соседка в квартире в Тверском районе Москвы (Россия), сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.Ru, Трубникова получила известность благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке "31 июня". Она также снималась в фильмах "Формула любви" и "12 стульев".

На театральной сцене она выступала в Московском академическом Музыкальном театре К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко (МАМТ).

Балерина и актриса страдала болезнью Паркинсона (прогрессирующее хроническое заболевание мозга. Оно возникает из-за гибели клеток, которые вырабатывают дофамин. Главные признаки — дрожание в покое, замедленность движений и мышечная скованность). Тело артистки нашла ее соседка.

Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к ней и нашла Трубникову без признаков жизни – она скончалась, сидя на диване.

Трубникова родилась в Москве 17 июля 1955 года. В раннем детстве она увидела по телевизору Майю Плисецкую в номере "Умирающий лебедь" и с тех пор мечтала стать балериной.

Сначала девочка занималась в кружке при Театре киноактера, а в девять лет выдержала огромный конкурс и поступила в хореографическое училище Большого театра.

С супругом балерина прожила в браке 47 лет. Кулаков скончался в 2022-м от бронхоспазма. Трубникова тяжело переживала его уход.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни легендарный актер из "Игры престолов".

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Аксинья Титова
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