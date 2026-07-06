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Культура и шоу-бизнес

"Хотя бы два человека счастливы в Казахстане": Баян Алагузова показала роскошный отдых с мужем

Баян и Турсен Алагузова, семья, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 11:52 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вместе семьей отдыхает на популярном курорте в Турции. Знаменитость периодически делится красочными кадрами роскошной жизни, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что снимки обсуждаемой семьи не вызывают критики. Армия поклонников лишь радуется за них.

  • Хотя бы два человека счастливы в КЗ.
  • Счастье выглядит так.
  • Феникс.
  • Как же тебе идет этот образ!
  • Красотка.
  • Любовь происходит в любом возрасте, и это прекрасно.
  • Молодец, зажигай всем врагам назло.
  • Красивая и счастливая женщина! Успехов вам во всем! – отмечают пользователи Сети после просмотра.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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