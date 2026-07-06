"Хотя бы два человека счастливы в Казахстане": Баян Алагузова показала роскошный отдых с мужем
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вместе семьей отдыхает на популярном курорте в Турции. Знаменитость периодически делится красочными кадрами роскошной жизни, сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что снимки обсуждаемой семьи не вызывают критики. Армия поклонников лишь радуется за них.
- Хотя бы два человека счастливы в КЗ.
- Счастье выглядит так.
- Феникс.
- Как же тебе идет этот образ!
- Красотка.
- Любовь происходит в любом возрасте, и это прекрасно.
- Молодец, зажигай всем врагам назло.
- Красивая и счастливая женщина! Успехов вам во всем! – отмечают пользователи Сети после просмотра.
Немного ранее Алагузова растрогала подписчиков снимками младшей дочери.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript