"Хотя бы два человека счастливы в Казахстане": Баян Алагузова показала роскошный отдых с мужем

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вместе семьей отдыхает на популярном курорте в Турции. Знаменитость периодически делится красочными кадрами роскошной жизни, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что снимки обсуждаемой семьи не вызывают критики. Армия поклонников лишь радуется за них.

Хотя бы два человека счастливы в КЗ.

Счастье выглядит так.

Феникс.

Как же тебе идет этот образ!

Красотка.

Любовь происходит в любом возрасте, и это прекрасно.

Молодец, зажигай всем врагам назло.

Красивая и счастливая женщина! Успехов вам во всем! – отмечают пользователи Сети после просмотра.

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