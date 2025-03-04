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Мир

Многомиллионную недвижимость в США продала Диана Арбенина

Диана Арбенина продала два дорогостоящих дома в США, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 00:43 Фото: Instagram/_diana_arbenina
Популярная певица Диана Арбенина продала два дорогостоящих дома в США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Страсти", артистка купила двухэтажный дом в районе Тайби-Айленд рядом с побережьем Атлантического океана в штате Джорджия в 2022 году. Недвижимость ей обошлась в 850 тыс. долларов (более 424 млн тенге). В здании есть три спальни и два санузла. Дата покупки второго дома в Джорджии не сообщается.

Отмечается, что в 2023 году Арбенина продала два дома юрлицу Moby 014 Realty LLC и компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этих обеих компаний оказался некий Александр Тарелкин. Стоимость сделки не указана.

Ранее в соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола (КФФ) якобы проходят обыски. В Агентстве РК по финансовому мониторингу выступили с заявлением по этому поводу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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