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Культура и шоу-бизнес

Плачущий Роналду довел до слез Яну Рудковскую

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 05:20 Фото: X/brfootball
Продюсер Яна Рудковская высказалась о слезах Криштиану Роналду после окончания матча Португалия – Испания, сообщает Zakon.kz.

Известно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Испании в 1/8 финала чемпионата мира‑2026.

"Для меня эти слезы человека, который до последней минуты продолжал верить, бороться и не отпускал свою мечту. Чемпионат мира заканчивается, футбольная карьера однажды тоже закончится у каждого. Но имя Криштиану Роналду стало частью истории мирового спорта навсегда. И никакой несбывшийся кубок этого уже не изменит", – со знанием дела написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Со слов зрителей матча, Яна невероятно точно сформулировала то, что чувствуют миллионы.

"Это именно про путь, а не про трофеи. Его величие измеряется не кубками, а тем следом, который он оставил в сердцах людей", – поддержали они Рудковскую, болевшую всей семьей за Роналду.

Тем временем всех фанатов Роналду призвали почувствовать разницу.

"Неймара после вылета с ЧМ-2026 утешала вся команда – даже главные звезды сборной, которые понимали, что их легенда бесславно завершает карьеру, а Роналду после вылета с ЧМ-2026 остался один. Никто из игроков Португалии не подошел его поддержать. Это сделали 18-летний Ямаль и другие футболисты сборной Испании", – отметили в комментариях.
Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 05:20

Фото: Instagram/alngfx_

Тем временем нападающий английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал звездой соцсетей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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