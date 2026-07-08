Рыдающий Роналду довел до слез Яну Рудковскую

Продюсер Яна Рудковская высказалась о слезах Криштиану Роналду после окончания матча Португалия – Испания, сообщает Zakon.kz.

Известно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Испании в 1/8 финала Чемпионата мира‑2026.

"Для меня эти слезы человека, который до последней минуты продолжал верить, бороться и не отпускал свою мечту. Чемпионат мира заканчивается, футбольная карьера однажды тоже закончится у каждого. Но имя Криштиану Роналду стало частью истории мирового спорта навсегда. И никакой несбывшийся кубок этого уже не изменит", – со знанием дела написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Со слов зрителей матча, Яна невероятно точно сформулировала то, что чувствуют миллионы.

"Это именно про путь, а не про трофеи. Его величие измеряется не кубками, а тем следом, который он оставил в сердцах людей", – поддержали они Рудковскую, болевшую всей семьей за Роналду.

Bahkan yang terbaik pun tidak bisa menulis ulang takdir.



Cristiano Ronaldo akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya memang tidak pernah ditakdirkan untuk memenangkan Piala Dunia. Meski telah menjaga fisik di level tertinggi hingga usia 41 tahun demi memimpin… pic.twitter.com/PGhIcbxT7z — PanditFootball.com (@panditfootball) July 6, 2026

Тем временем всех фанатов Роналду призвали почувствовать разницу.

"Неймара после вылета с ЧМ-2026 утешала вся команда – даже главные звезды сборной, которые понимали, что их легенда бесславно завершает карьеру, а Роналду после вылета с ЧМ-2026 остался один. Никто из игроков Португалии не подошел его поддержать. Это сделали 18-летний Ямаль и другие футболисты сборной Испании", – отметили в комментариях.

Тем временем нападающий английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал звездой соцсетей.