Тимоте Шаламе и Зендея появились в трейлере фильма "Дюна-3"

8 июля на YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел полноценный трейлер фильма "Дюна-3" с Тимоти Шалам и Зендеей, сообщает Zakon.kz.

Это полноценный трейлер триквела "Дюны" от Дени Вильнёва. В ленте появится Джейсон Момоа. Он впервые за шесть лет сбрил бороду ради съемок в картине. Также в проекте появится Ида Брук из "Укрытия".

Сюжет основан на книге "Мессия Дюны" и разворачивается через 17 лет после прошлой части. Пол Атрейдес с тех пор стал императором и теперь против него готовят заговор.

Мировая премьера состоится 18 декабря. Причем в один день с новыми "Мстителями".

А 1 июля компания Mattel выпустила куклу Барби в образе певицы Майли Сайрус.