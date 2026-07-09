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Культура и шоу-бизнес

Тимоти Шаламе и Зендея появились в трейлере фильма "Дюна-3"

Дюна-3, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 04:40 Фото: X/theKomixBro
8 июля на YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел полноценный трейлер фильма "Дюна-3" с Тимоти Шаламе и Зендеей, сообщает Zakon.kz.

Это полноценный трейлер триквела "Дюны" от Дени Вильнёва. В ленте появится Джейсон Момоа. Он впервые за шесть лет сбрил бороду ради съемок в картине. Также в проекте появится Ида Брук из "Укрытия".

Сюжет основан на книге "Мессия Дюны" и разворачивается через 17 лет после прошлой части. Пол Атрейдес с тех пор стал императором и теперь против него готовят заговор.

Мировая премьера состоится 18 декабря. Причем в один день с новыми "Мстителями".

А 1 июля компания Mattel выпустила куклу Барби в образе певицы Майли Сайрус.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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