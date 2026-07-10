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Культура и шоу-бизнес

Ксения Собчак оценила модный образ дочери Дмитрия Маликова в 90 миллионов тенге

Cтеша Маликова, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 12:08 Фото: Instagram/steshamalikova
26-летняя дочка знаменитого певца и композитора Дмитрия Маликова стала героиней публикации журналистки Ксении Собчак. Причиной стал роскошный аутфит девушки, общая стоимость которого бьет рекорды, сообщает Zakon.kz.

Так, телеведущая подсчитала стоимость наряда Стефании Маликовой, который она продемонстрировала в своих социальных сетях.

"Удача танцует лишь с теми, кто приглашает ее на танец", – таким образом блогер подписала публикацию с серией фотографий, оставив философскую фразу.

9 июля 2026 года Собчак обратила внимание на образ Маликовой и вдалась в подробности.

"В основе аутфита – платье-комбинация и трендовый летний платок от Dress by Stesha. Из обуви – беспроигрышная классика от Gucci. Ну а главный и самый яркий акцент здесь – сумка Chanel в вирусном бирюзовом цвете", – пишет Собчак в своем блоге.

Самыми дорогими оказались украшения дочери исполнителя хита "Кто тебе сказал?", которые и взвинтили цену лука до небес.

"В украшениях Стеша смешала пластиковые аксессуары с тяжелым люксом: часы, кольцо и браслет Cartier, кольцо Bvlgari", – рассказала Собчак.

"Благодаря такому обвесу у нас новый рекорд на модных весах: 13 198 330 рублей (90 144 593 тенге)", – подвела итог модница.

Немного ранее стало известно, что 86-летний барабанщик The Beatles Ринго Старр получил почетную докторскую степень Ливерпульского университета.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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