Наряд за 90 млн тенге: Ксения Собчак шокировала ценой образа дочери Дмитрия Маликова
Так, телеведущая подсчитала стоимость наряда Стефании Маликовой, который она продемонстрировала в своих социальных сетях.
"Удача танцует лишь с теми, кто приглашает ее на танец", – таким образом блогер подписала публикацию с серией фотографий, оставив философскую фразу.
9 июля 2026 года Собчак обратила внимание на образ Маликовой и вдалась в подробности.
"В основе аутфита – платье-комбинация и трендовый летний платок от Dress by Stesha. Из обуви – беспроигрышная классика от Gucci. Ну а главный и самый яркий акцент здесь – сумка Chanel в вирусном бирюзовом цвете", – пишет Собчак в своем блоге.
Самыми дорогими оказались украшения дочери исполнителя хита "Кто тебе сказал?", которые и взвинтили цену лука до небес.
"В украшениях Стеша смешала пластиковые аксессуары с тяжелым люксом: часы, кольцо и браслет Cartier, кольцо Bvlgari", – рассказала Собчак.
"Благодаря такому обвесу у нас новый рекорд на модных весах: 13 198 330 рублей (90 144 593 тенге)", – подвела итог модница.
Немного ранее стало известно, что 86-летний барабанщик The Beatles Ринго Старр получил почетную докторскую степень Ливерпульского университета.