"С твоим прекрасным 75-летием!": Динара Сатжан поздравила самого дорогого человека

Причиной послужил юбилей родительницы.

"Мамуль! Ты самый светлый, добрый и позитивный человек в этом мире. Спасибо тебе за твое большое сердце, за бесконечную любовь. Ты центр нашей семьи! Мы тебя очень любим! Пусть впереди будет долгая, счастливая и красивая жизнь рядом с Жанабай Сатжан. Желаю вам с папой крепкого иммунитета и погулять на свадьбах правнуков и держать на руках шөпшек (праправнук или праправнучка. – Прим. ред)! С твоим прекрасным 75-летием!" – трогательно написала Динара Сатжан, обращаясь к матери, в своем Instagram под семейными кадрами.