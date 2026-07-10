"С твоим прекрасным 75-летием!": Динара Сатжан поздравила самого дорогого человека
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая, журналист и бизнесвумен Динара Сатжан публично обратилась к матери Акмрал Сатжан в особенный день, сообщает Zakon.kz.
Причиной послужил юбилей родительницы.
"Мамуль! Ты самый светлый, добрый и позитивный человек в этом мире. Спасибо тебе за твое большое сердце, за бесконечную любовь. Ты центр нашей семьи! Мы тебя очень любим! Пусть впереди будет долгая, счастливая и красивая жизнь рядом с Жанабай Сатжан. Желаю вам с папой крепкого иммунитета и погулять на свадьбах правнуков и держать на руках шөпшек (праправнук или праправнучка. – Прим. ред)! С твоим прекрасным 75-летием!" – трогательно написала Динара Сатжан, обращаясь к матери, в своем Instagram под семейными кадрами.
Подписчики, друзья и коллеги присоединились к поздравлениям:
- "Мамочка Акмаралочка, с днем рождения!"
- "С днем рождения! Здоровья и долгих лет".
- "Поздравляю, выглядит просто великолепно".
- "Поздравляю вас, долгих и счастливых лет вам жизни".
- "С днем рождения мамочку, долгих лет жизни и много-много".
- "С днем рождения вашей роскошной мамы! Всех благ и крепкого здоровья!"
26 июня 2026 года муж Динары Сатжан публично ответил бывшей жене насчет "неуплаты алиментов".
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