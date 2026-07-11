Полиция прокомментировала информацию о предполагаемом изнасиловании девушки Кайратом Нуртасом

Ранее в соцсетях распространилась информация о предполагаемом изнасиловании с упоминанием Кайрата Нуртаса. Полиция Астаны прокомментировала информацию, сообщает Zakon.kz.

В распространенной информации говорится, что поступило заявление от девушки 2006 года, которая обвинила Кайрата Айдарбекова (Нуртаса) в изнасиловании в столичном отеле Ritz-Carlton. По другой информации у девушки и певца просто "произошел конфликт", после чего и была вызвана полиция.

В полиции сообщили Zakon.kz, что факт изнасилования не подтвердился.

"Информация о факте изнасилования не нашла своего подтверждения. По доводам, изложенным в публикациях, сообщаем, что 10 июля на канал "102" поступило сообщение от девушки 2006 года рождения о противоправных действиях со стороны мужчины в одной из гостиниц города. По данному сообщению была проведена проверка в рамках установленных законодательством процедур. Предварительно установлено, что между двумя посетителями гостиницы возник конфликт на личной почве, который в настоящее время исчерпан". Департамент полиции Астаны

В полиции уточнили, что заявительница отказалась от претензий.

Ранее новый клип Кайрата Нуртаса с экс-солисткой "КешYOU" вызвал неоднозначную реакцию.