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Культура и шоу-бизнес

"Я учусь любить человека": вдова Мурата Бисенбина поделилась откровенным признанием

Мурат Бисенбин, актер, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 11:09 Фото: Instagram/heart_diary_valen.na
8 января 2026 года скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин. Спустя почти полгода, 12 июля, его супруга опубликовала совместное фото и поделилась эмоциями, которые испытывает после потери близкого человека, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает вдова актера, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир", ей не оставили выбора:

"Я скучаю по целой жизни. По тому, как начиналось утро. По привычному вопросу: ты уже проснулась? По совместному чаю. По обсуждению пустяков. По планам на вечер. Я скучаю по ощущению, что есть мой человек".

Женщина отмечает, что после потери меняется не только сердце. Меняется весь мир.

"Даже продукты в магазине выбираются по-другому. За столом стало тише. Дом звучит иначе. И ты вдруг понимаешь, что живешь уже в другой жизни, которую никогда ты не выбирал. Мне часто говорят: "Ты сильная". Но сила – это не когда не плачешь. Сила – это когда снова встаешь утром, хотя больше всего хочется увидеть того, кого уже невозможно обнять. Я не перестала любить. Я учусь любить человека, которого больше нельзя коснуться. Наверное, это самый трудный урок в моей жизни. Я просто очень скучаю. И это чувство не уходит, оно просто становится частью меня", – говорится в заключительном описании в подписи к фото.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 11:09
Скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин

Осенью 2024 года Мурату Бисенбину диагностировали рак поджелудочной железы, из‑за чего он проходил лечение. Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось отказаться от проектов и приостановить съемки.

21 декабря 2025 года дочь Мурата Бисенбина сообщила, что актер госпитализирован после инсульта. Позднее Диана обратилась к фанатам отца. 31 декабря она опубликовала новые кадры с родителем из больницы, под которыми написала: "Маленькие победы каждый день".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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