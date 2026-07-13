#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
Культура и шоу-бизнес

Певец мирового уровня оценил творчество художницы из Казахстана

концерт, зрители, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:24 Фото: pixabay
Популярный испанский певец Энрике Иглесиас поделился творчеством казахстанского блогера Асель Сабыржанкызы на своих официальных страницах в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Репост необычной работы артист сопроводил короткой подписью: "See you soon Kazakhstan" ("Скоро увидимся, Казахстан").

Так, по сюжету видеоролика, после ссоры с мужем, который не поддерживает ее увлечение творчеством, казахстанка поднимается на крышу здания и с помощью аэрозольных баллончиков и ковра в качестве холста создает большой портрет Энрике Иглесиаса.

В подписи к ролику художница попросила подписчиков отметить исполнителя хита Bailamos в комментариях, чтобы он увидел ее работу. Желание художницы исполнилось менее чем через два дня.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:24
"Развод и все ли в порядке с Анной?": Энрике Иглесиас спровоцировал бурное обсуждение в Сети

Иглесиас впервые выступит с масштабными стадионными шоу в Казахстане осенью: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
певец Энрике Иглесиас
12:32, 06 марта 2026
Энрике Иглесиас выступит в Казахстане: известны города и даты
дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса
10:05, 19 марта 2026
Собравшийся в Казахстан Энрике Иглесиас показал всех детей от Анны Курниковой: но тайна не раскрыта
теннисистка и фотомодель Анна Курникова, певец Энрике Иглесиас
14:42, 30 марта 2026
"С младенцами так делать нельзя": Энрике Иглесиас показал четвертого ребенка, но нарвался на осуждения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
61 тысяча зрителей посетили матчи 17-го тура Премьер-лиги
15:25, Сегодня
61 тысяча зрителей посетили матчи 17-го тура Премьер-лиги
Денис Евсеев
15:12, Сегодня
Денис Евсеев потерпел разгромное поражение в финале квалификации турнира в Нидерландах
Астана примет чемпионат мира и этап Кубка мира среди юниоров по шорт-треку
14:53, Сегодня
Астана примет чемпионат мира и этап Кубка мира среди юниоров по шорт-треку
&quot;Иногда вы просто хотите подраться&quot;: Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
14:37, Сегодня
"Иногда вы просто хотите подраться": Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: