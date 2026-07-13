Певец мирового уровня оценил творчество художницы из Казахстана

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас поделился творчеством казахстанского блогера Асель Сабыржанкызы на своих официальных страницах в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Репост необычной работы артист сопроводил короткой подписью: "See you soon Kazakhstan" ("Скоро увидимся, Казахстан").

Так, по сюжету видеоролика, после ссоры с мужем, который не поддерживает ее увлечение творчеством, казахстанка поднимается на крышу здания и с помощью аэрозольных баллончиков и ковра в качестве холста создает большой портрет Энрике Иглесиаса.

В подписи к ролику художница попросила подписчиков отметить исполнителя хита Bailamos в комментариях, чтобы он увидел ее работу. Желание художницы исполнилось менее чем через два дня.

Материал по теме "Развод и все ли в порядке с Анной?": Энрике Иглесиас спровоцировал бурное обсуждение в Сети

Иглесиас впервые выступит с масштабными стадионными шоу в Казахстане осенью: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы.