Певец мирового уровня оценил творчество художницы из Казахстана
Репост необычной работы артист сопроводил короткой подписью: "See you soon Kazakhstan" ("Скоро увидимся, Казахстан").
👏👏👏 see you soon Kazakhstan— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) July 10, 2026
• #Repost @assolyaa https://t.co/NSjwYRu6RW pic.twitter.com/d6ROQj15C3
Так, по сюжету видеоролика, после ссоры с мужем, который не поддерживает ее увлечение творчеством, казахстанка поднимается на крышу здания и с помощью аэрозольных баллончиков и ковра в качестве холста создает большой портрет Энрике Иглесиаса.
В подписи к ролику художница попросила подписчиков отметить исполнителя хита Bailamos в комментариях, чтобы он увидел ее работу. Желание художницы исполнилось менее чем через два дня.
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Иглесиас впервые выступит с масштабными стадионными шоу в Казахстане осенью: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы.