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Заказчик ограбления Лувра разочарован суммой украденного

Ограбление Лувра, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 08:45 Фото: pixabay
Предполагаемый организатор ограбления Лувра остался недоволен добычей общей стоимостью 88 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Об этом следователям рассказали двое мужчин, подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра в октябре 2025 года. Как пишет Le Monde, подозреваемые Абдулай Н. и Геламалла А. проникли в галерею Аполлона по заказу клиента. Имя организатора они не назвали из страха за свои семьи.

По словам одного из преступников, когда они с напарником передали добычу предполагаемому организатору, он оказался "недоволен" результатом.

"Он считал, что мы могли взять больше", – рассказал он следователям.

Преступники не знают, что стало с драгоценностями. Они также отказались рассказывать следователям любые подробности о личности организатора или сообщников.

19 октября 2025 года Лувр был ограблен несколькими преступниками, которым удалось скрыться с драгоценностями. Они проникли в музей и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы – среди них ожерелье, брошь и тиара.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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