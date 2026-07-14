Ольга Бузова рассказала о проблемах восстановления после операции

Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции на ноге, однако признается, что реабилитация проходит медленнее, чем ожидалось. Несмотря на это, певица уже вернулась к концертной деятельности и не намерена снижать рабочий темп, сообщает Zakon.kz.

Артистка постепенно отказывается от костылей, но перед каждым выходом на сцену надевает специальный фиксатор для колена, который скрывает под широкими брюками. Хотя Бузова все еще хромает, она продолжает выступать и участвовать в концертных номерах. Об этом артистка рассказала изданию KP.ru.

Во время одного из недавних выступлений зрители заметили, что танцоры часто поднимают исполнительницу на руки, и предположили, что это связано с травмой. Однако сама певица заверила, что такой элемент был задуман режиссерами шоу.

"Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссерской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все сто процентов. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость", – рассказала Бузова в беседе с изданием.

При этом полностью восстановиться артистке пока не удалось. По ее словам, процесс реабилитации требует больше времени, чем планировалось.

"К сожалению, восстановление идет не так быстро, как планировалось и как хотелось бы, но идет. Врачи наблюдают и смотрят, есть некоторые нюансы, но я о них стараюсь не думать", – отметила певица.

Несмотря на рекомендации медиков уделять больше времени восстановлению, Бузова не собирается брать длительную паузу. После нескольких дней реабилитации она вновь вернулась к работе и продолжает совмещать лечение с насыщенным концертным графиком.

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