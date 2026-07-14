"Алла, спасибо, до свидания": копию Пугачёвой нашли в России

В российском шоу-бизнесе, похоже, загорается новая звезда, которую сравнивают с примадонной – Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

30-летняя певица и актриса Муся Тотибадзе исполнила песню "Сирена" и поразила аудиторию как внешним сходством с Пугачёвой, так и голосом.

Пост с отрывком выступления засыпали восторженными комментариями с упоминаниями Аллы Борисовны. Даже ее дочь Кристина Орбакайте не осталась равнодушна и отреагировала на видео лайком.

Какая божественная. Смесь Далиды и молодой Аллы.

Прям мурашки... воспоминания очень крутые.

Текст! Какой текст, и исполнительница хороша, напомнила Аллу Борисовну в молодости.

Пугачева 2.0.

Не знаю, кто это, но внешне очень напоминает молодую Аллу Борисовну.

Думал, это Алла Пугачёва в рассвете карьеры.

Напомнила Борисовну молодую.

Где-то сейчас улыбается @alla_orfey.

Голос как у АБ в молодости.

Голос из детства. Алла Борисовна Пугачева. Фильм "Выше радуги", Одесса. Вам спасибо – мега.

@alla_orfey спасибо за все. До свидания.

Боже, да это же Алла в молодости.

Как похожа на молодую Аллу Борисовну! Голоса только нет.

Ну Пугачёва! Одновременно хочется извиниться и принять благодарность за сравнение!

Муся Тотибадзе известна как российская инди-поп певица, автор песен и актриса театра и кино. Она получила широкую популярность благодаря ярким танцевальным хитам, таким как "Правда о любви", "Танцуй, Виталик!" и "Кто остановит этот дождь", а также главной роли в спектакле "Дядя Ваня" в Театре на Бронной.

Певица регулярно выступает в Казахстане. Например, в конце мая она была хедлайнером на фестивале "Джаз-пикник Do Be Doo". А в июне артистка делилась кадрами фотоссесии, сделанной в Алматы.

На днях в Алматы побывал легендарный актер Джеки Чан, он принял участие в церемонии запуска международного художественного фильма "Armour of God: Ultimatum" ("Доспехи бога: Ультиматум").