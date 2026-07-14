"Алла, спасибо, до свидания": копию Пугачёвой нашли в России
30-летняя певица и актриса Муся Тотибадзе исполнила песню "Сирена" и поразила аудиторию как внешним сходством с Пугачёвой, так и голосом.
Пост с отрывком выступления засыпали восторженными комментариями с упоминаниями Аллы Борисовны. Даже ее дочь Кристина Орбакайте не осталась равнодушна и отреагировала на видео лайком.
- Какая божественная. Смесь Далиды и молодой Аллы.
- Прям мурашки... воспоминания очень крутые.
- Текст! Какой текст, и исполнительница хороша, напомнила Аллу Борисовну в молодости.
- Пугачева 2.0.
- Не знаю, кто это, но внешне очень напоминает молодую Аллу Борисовну.
- Думал, это Алла Пугачёва в рассвете карьеры.
- Напомнила Борисовну молодую.
- Где-то сейчас улыбается @alla_orfey.
- Голос как у АБ в молодости.
- Голос из детства. Алла Борисовна Пугачева. Фильм "Выше радуги", Одесса. Вам спасибо – мега.
- @alla_orfey спасибо за все. До свидания.
- Боже, да это же Алла в молодости.
- Как похожа на молодую Аллу Борисовну! Голоса только нет.
- Ну Пугачёва! Одновременно хочется извиниться и принять благодарность за сравнение!
Муся Тотибадзе известна как российская инди-поп певица, автор песен и актриса театра и кино. Она получила широкую популярность благодаря ярким танцевальным хитам, таким как "Правда о любви", "Танцуй, Виталик!" и "Кто остановит этот дождь", а также главной роли в спектакле "Дядя Ваня" в Театре на Бронной.
Певица регулярно выступает в Казахстане. Например, в конце мая она была хедлайнером на фестивале "Джаз-пикник Do Be Doo". А в июне артистка делилась кадрами фотоссесии, сделанной в Алматы.
На днях в Алматы побывал легендарный актер Джеки Чан, он принял участие в церемонии запуска международного художественного фильма "Armour of God: Ultimatum" ("Доспехи бога: Ультиматум").