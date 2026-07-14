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Культура и шоу-бизнес

"Алла, спасибо, до свидания": копию Пугачёвой нашли в России

копия Аллы Пугачевой Муся Тотибадзе, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 16:50 Фото: Instagram/musiatotibadze
В российском шоу-бизнесе, похоже, загорается новая звезда, которую сравнивают с примадонной – Аллой Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

30-летняя певица и актриса Муся Тотибадзе исполнила песню "Сирена" и поразила аудиторию как внешним сходством с Пугачёвой, так и голосом.

Пост с отрывком выступления засыпали восторженными комментариями с упоминаниями Аллы Борисовны. Даже ее дочь Кристина Орбакайте не осталась равнодушна и отреагировала на видео лайком.

  • Какая божественная. Смесь Далиды и молодой Аллы.
  • Прям мурашки... воспоминания очень крутые.
  • Текст! Какой текст, и исполнительница хороша, напомнила Аллу Борисовну в молодости.
  • Пугачева 2.0.
  • Не знаю, кто это, но внешне очень напоминает молодую Аллу Борисовну.
  • Думал, это Алла Пугачёва в рассвете карьеры.
  • Напомнила Борисовну молодую.
  • Где-то сейчас улыбается @alla_orfey.
  • Голос как у АБ в молодости.
  • Голос из детства. Алла Борисовна Пугачева. Фильм "Выше радуги", Одесса. Вам спасибо – мега.
  • @alla_orfey спасибо за все. До свидания.
  • Боже, да это же Алла в молодости.
  • Как похожа на молодую Аллу Борисовну! Голоса только нет.
  • Ну Пугачёва! Одновременно хочется извиниться и принять благодарность за сравнение!

Муся Тотибадзе известна как российская инди-поп певица, автор песен и актриса театра и кино. Она получила широкую популярность благодаря ярким танцевальным хитам, таким как "Правда о любви", "Танцуй, Виталик!" и "Кто остановит этот дождь", а также главной роли в спектакле "Дядя Ваня" в Театре на Бронной.

Певица регулярно выступает в Казахстане. Например, в конце мая она была хедлайнером на фестивале "Джаз-пикник Do Be Doo". А в июне артистка делилась кадрами фотоссесии, сделанной в Алматы.

На днях в Алматы побывал легендарный актер Джеки Чан, он принял участие в церемонии запуска международного художественного фильма "Armour of God: Ultimatum" ("Доспехи бога: Ультиматум").

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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