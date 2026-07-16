"Победительница": единственная сестренка поддержала Димаша и получила мгновенную реакцию от брата

Предпринимательница Раушан Кудайберген поддержала челлендж, который объявил брат – всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Танцем под новую песню 32-летнего артиста Раушан поделилась в своем Instagram.

"#aqerkechallenge. В конкурсе не участвую, я не танцор, но поддержать брата – мой долг. Осталось совсем немного времени, успейте принять участие в челлендже", – обратилась сестра к поклонникам брата 15 июля 2026 года.

Также Раушан попросила строго не судить ее танец, так как видео снималось в очень сильную жару.

"P.S. Видео снято при 40-градусной жаре, на открытой местности, всего с двух дублей, так что сильно не ругайте. Мон-Сен-Мишель, Франция", – заключила она.

На публикацию единственной сестренки мгновенно отреагировал Димаш.

"Любимая моя, сердце мое", – трогательно обратился к Раушан звездный брат.

В свою очередь подписчики Раушан восхитились ее танцем. А армия поклонников Димаша объявила ее победительницей челленджа:

"Очень красиво".

"Победительница".

"Золотая девочка!"

"Браво! Ты прошла кастинг!"

"Ермахан тоже пусть присоединяется".

"Молодец, очень красиво получилось!"

"Самая одаренная и обожаемая семья!"

"Вау, Раушан, шикарно двигаешься! Супер".

"Семейный талант неоспорим... Супер, Раушан".

"Замечательное видео! Вы прекрасно танцуете, Раушан! Удачи вам!"

"У тебя получился челендж почти как у Димаша, молодчина, Раушан".

"Семья брата всегда поддерживает. Она сделала это идеально, современно, традиционно".

"Классно! В новом клипе Димаша будет сниматься однозначно Раушан и именно в этой локации!"

"И мне захотелось снять видео под эту песню. Заразила своим танцем. Я посмотрела это видео уже раз 500".

"Раушан, ты очень хорошо двигаешься. Вызов продолжается, теперь мы ждем танцевального видео от Мансура".

Отметим, что 15 июня Димаш анонсировал новый трек Aqerke, который вызвал ажиотаж среди его поклонников. Позднее он объявил челлендж, по условиям которого нужно записать сольное или коллективное видео с танцем под новую композицию. Победителем станет участник, чье видео наберет наибольшее количество просмотров. Приз: шанс появиться в следующем музыкальном клипе Кудайбергена. Танцевальный тренд продлится до 1 августа.

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