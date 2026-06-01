Культура и шоу-бизнес

Юмор по-казахски: семья из Казахстана "перехватила" славу Канье Уэста в Стамбуле

Канье Уэст, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 13:01 Фото: pexels
Семья казахстанцев в Турции посетила концерт популярного американского рэпера Канье Уэста (Ye) и сумела "насладиться" его славой, сообщает Zakon.kz.

30 мая 2026 года Ye выступил с масштабным сольным концертом в Стамбуле на олимпийском стадионе имени Ататюрка. Шоу установило мировой рекорд по числу зрителей на стадионном концерте, собрав 118 тысяч человек.

Блогер из Казахстана, мама юной фигуристки Айрин Пак, Айгерим опубликовала видео, снятое перед концертом у гостиницы в Стамбуле. В субтитрах указано, что они остановились в том же отеле, что и Канье Уэст, и два дня наблюдали за поклонниками, ожидающими кумира у входа. А на третий день решили их поприветствовать. На кадрах по ступенькам спустился муж Айгерим, машущий толпе. Далее он уже едет в машине мимо людей, которые с удовольствием снимают его на телефоны и "дают пять".

"Сначала был смех, затем аплодисменты. Потом и вовсе начали узнавать", – указано в субтитрах, а в подписи к видео краткое: "Будь ярче".

Юмор семьи из Казахстана оценили не только поклонники Ye, но и подписчики:

  • Почувствовать себя знаменитым.
  • Очень смешно.
  • Не, а че добру пропадать, он к фанатам не выходит, а соседи могут чуть-чуть самооценку и настроение себе поднять, не вижу проблем.
  • Ты не ты, когда видишь возможность сделать контент который залетит.
  • Мынау не деген Каныш Уест?
  • Женя  настоящий казах, красавчик, не растерялся.
  • Хорошо, когда у людей есть юмор, класс.
  • Чтобы Кани не зазнался и увидел, что, оказывается, не его все ждали.
  • Казах без понтов какой казах?
  • Сам Кани был в шоке, наверное.
  • Мне нравится, что они подхватили и начали снимать.
  • Вот именно такие юморные люди делают эту жизнь ярче.
  • Мне кажется, они подумали, Джеки Чан тоже в городе.

А в Астане поклонники популярного сериала "Эйфория" устроили флешмоб-"поминки" Нейта Джейкобса, который умер в новой серии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
