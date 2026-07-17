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Спорт

"Кайрат" сделал важное заявление о матче с "Ордабасы" и концерте Канье Уэста

Футбол Расписание Стадиона, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:19 Фото: Instagram/f.c.kairat
У победителя КПЛ-2025 – алматинского "Кайрата" – наступает пора жарких и ответственных баталий по двум фронтам. Команда Рафаэля Уразбахтина старается продемонстрировать максимальные результаты как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Администрация и тренерский штаб "желто-черных" сейчас анализирует каждый нюанс в преддверии всех игр.

Исходя из этих соображений, матч 19-го тура КПЛ-2026 между "Кайратом" и "Ордабасы" (Шымкент), запланированный на 25 июля, по согласованию сторон перенесен на 26 июля. Начало матча – в 19:00.

Продажа билетов на этот интересный поединок, который сыграет важную роль в распределении мест в итоговой турнирной таблице, стартует 19 июля в 15:00.

Помимо этого, также сегодня администрация клуба сделала официальное заявление о концерте американского рэпера Канье Уэста на Центральном стадионе Алматы.

Как отмечают в "Кайрате", заявленная дата проведения мероприятия (14 августа) не была согласована организаторами концерта с клубом, который проводит домашние матчи на этой арене и продолжает участие в еврокубковых турнирах.

Согласно календарю КПЛ-2026, 8 и 15 августа "алматинцы" должны провести на Центральном стадионе домашние матчи ЧРК.

Плюс к этому, в период с 11 по 13 августа здесь же потенциально может состояться домашний матч "Кайрата" в рамках еврокубков.

Проведение концерта такого масштаба предполагает продолжительный монтаж и демонтаж сцены и технического оборудования, а также существенную нагрузку на футбольное поле и инфраструктуру стадиона. В условиях плотного спортивного календаря это может повлиять на качество газона, подготовку арены и возможность проведения официальных матчей в соответствии с установленными требованиями.

ФК "Кайрат" подчеркивает, что организация любых массовых мероприятий на Центральном стадионе должна осуществляться с обязательным учетом утвержденного футбольного календаря и после согласования со всеми заинтересованными сторонами.

До завершения соответствующих согласований клуб считает преждевременным объявление Центрального стадиона местом проведения концерта 14 августа.

На днях команда Рафаэля Уразбахтина пробилась во второй раунд квалификаций Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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