"Элвин и бурундуки" готовятся к громкому возвращению

Культовое трио поющих бурундуков готовится к большому возвращению. Полнометражный фильм "Элвин и бурундуки" уже находится в разработке, а его премьера запланирована на 2028 год, сообщает Zakon.kz.

Бывший глава Paramount и Nickelodeon Брайан Роббинс приобрел 25% компании Bagdasarian Productions, которой принадлежат права на франшизу. Эта сделка стала первым шагом к масштабному перезапуску знаменитой серии. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Возвращение Элвина, Саймона и Теодора начнется задолго до выхода фильма. Продюсеры планируют запустить короткие ролики для социальных сетей, в которых герои будут реагировать на актуальные тренды, записывать каверы на популярные песни и регулярно появляться в цифровом пространстве.

Премьера нового полнометражного фильма состоится в конце 2028 года и будет приурочена к 70-летию франшизы. За международный прокат картины будет отвечать Sony Pictures, с которой у компании Роббинса действует эксклюзивное соглашение.

Создатели рассчитывают познакомить с легендарными бурундуками новое поколение зрителей, одновременно вернув на экраны любимых героев миллионов поклонников по всему миру.

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