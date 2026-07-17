Ерке Есмахан удивила поклонников семейными фото и признанием о важном этапе

Казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с подписчиками теплыми кадрами с двумя сыновьями – Исламом и Батыром. Вместе с семейными снимками артистка намекнула на важный этап в своей жизни, подробности которого пока предпочла сохранить в секрете, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница нашумевшего хита "Қайда?" призналась, что на протяжении полугода втайне работала над крупным проектом. По словам певицы, этот период стал для нее одним из самых значимых.

"Приблизился день, когда я могу рассказать о результате своего большого 6-месячного труда. Я никому до этого времени не говорила об этом, не показывая никому, лишь тихо трудилась. В день окончания работы снялась с двумя сыновьями. Это – один из самых важных периодов в моей жизни. Радостно и одновременно волнительно", – написала под своим постом Ерке.

Поклонники артистки предположили, что совсем скоро она презентует новый проект или объявит о важном событии, однако сама Ерке пока держит интригу.

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