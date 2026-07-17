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Культура и шоу-бизнес

Сергея Лазарева "заявили" в состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

певец российской поп-музыки , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 22:33 Фото: Instagram/lazarevsergey
Поклонники в социальных сетях нашли сходство между Сергеем Лазаревым и Лионелем Месси. После выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира эта тема стала активно обсуждаться, сообщает Zakon.kz.

Пользователь сети Threads после полуфинального матча Аргентины опубликовал пост, в котором поздравил "Сережку Лазарева" с победой и выходом в финал, прикрепив фотографию аргентинского футболиста.

Лазарев не оставил публикацию без внимания и ответил с юмором.

"Ребят, нелегко и на Евровидении выступать, и на Чемпионате мира по футболу биться! Но ради вас я готов на все. Буду рад поддержке нас в финале! Пожелайте мне удачи", – ответил артист.

Сходство Месси и Лазарева, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 22:33

Фото: Threads/andy.solo

В комментарии для Mash на спорте Сергей Лазарев впервые высказался о главной шутке вокруг ЧМ-2026.

"То, что сравнивают с Лео… Ну, есть, правда, есть определенный поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи. И я иногда сам это замечаю – смотрю фотосессии Месси и где-то, да, есть сходство. Но это классно! Это легендарный футболист. Если бы была возможность встретиться, я бы с удовольствием с ним познакомился лично, но пока такой возможности не было", – рассказал певец.

Теперь поклонники ждут не только финала чемпионата мира, но и возможной встречи двух "двойников".

Ранее мы сообщали, что легенда латиноамериканской поп-музыки Рики Мартин прилетел в Алматы.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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