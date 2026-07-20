От "Терминатора" до "Судьи Дредда": Голливуд прощается с Уильямом Уишером
В беседе с изданием The Wrap семья сценариста отметила, что Уишер верил в силу историй, которые способны объединять людей разных поколений. Близкие также вспомнили его как доброго человека с отличным чувством юмора и богатым воображением.
Уишер был давним другом режиссера Джеймса Кэмерона. Их сотрудничество началось еще в первые годы карьеры постановщика. Именно Уишер помогал развивать концепцию "Терминатора" – он писал первые версии сцен, а Кэмерон использовал эти наработки при создании фильма.
"Терминатор", вышедший в 1984 году, стал мировым успехом и положил начало карьере Кэмерона как одного из главных режиссеров блокбастеров. Уишер также появился в небольшой роли в картине – он сыграл полицейского Лос-Анджелеса, на которого нападает Т-800.
Позже Уишер снова объединился с Кэмероном для работы над продолжением – "Терминатор 2: Судный день". На этот раз он получил полноценный статус соавтора сценария. После успеха фильма сценарист продолжил карьеру в Голливуде, работая над такими проектами, как "Судья Дредд", "13-й воин" и "Доминион: Приквел к "Изгоняющему дьявола".
Уильям Уишер также начинал карьеру как актер и снялся в ранней короткометражной работе Кэмерона "Ксеногенезис". У него остались жена Дебора, братья и сестры, а также другие родственники и друзья.
RIP William Wisher Jr., Screenwriter/Actor— LegacyTributes (@InMemoriamX) July 18, 2026
The Terminator, Terminator 2: Judgment Day, Exorcist: The Beginning, Dominion: Prequel to the Exorcist, Judge Dredd, The 13th Warrior, Die Hard with a Vengeance, Live Free or Die Hard, Broken Arrow, The Eraser, The Abyss#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/4RwAqmC6gp
Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет.