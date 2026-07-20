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Культура и шоу-бизнес

От "Терминатора" до "Судьи Дредда": Голливуд прощается с Уильямом Уишером

умер сценарист, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 21:40 Фото: pixabay
Американский сценарист Уильям Ховард Питер Уишер-младший, известный по работе над фильмами "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день", скончался 14 июля в возрасте 71 года. Об этом заявили его родственники, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием The Wrap семья сценариста отметила, что Уишер верил в силу историй, которые способны объединять людей разных поколений. Близкие также вспомнили его как доброго человека с отличным чувством юмора и богатым воображением.

Уишер был давним другом режиссера Джеймса Кэмерона. Их сотрудничество началось еще в первые годы карьеры постановщика. Именно Уишер помогал развивать концепцию "Терминатора" – он писал первые версии сцен, а Кэмерон использовал эти наработки при создании фильма.

"Терминатор", вышедший в 1984 году, стал мировым успехом и положил начало карьере Кэмерона как одного из главных режиссеров блокбастеров. Уишер также появился в небольшой роли в картине – он сыграл полицейского Лос-Анджелеса, на которого нападает Т-800.

Позже Уишер снова объединился с Кэмероном для работы над продолжением – "Терминатор 2: Судный день". На этот раз он получил полноценный статус соавтора сценария. После успеха фильма сценарист продолжил карьеру в Голливуде, работая над такими проектами, как "Судья Дредд", "13-й воин" и "Доминион: Приквел к "Изгоняющему дьявола".

Уильям Уишер также начинал карьеру как актер и снялся в ранней короткометражной работе Кэмерона "Ксеногенезис". У него остались жена Дебора, братья и сестры, а также другие родственники и друзья.

Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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