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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан, улетевшая с мужем в теплые края, похвасталась шикарным букетом

Ерке Есмахан, улетевшая с мужем в теплые края, похвасталась шикарным букетом, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:05 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан показала подписчикам в Instagram шикарный букет, который ей подарили в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 26 марта 2025 года, исполнительница хита "Қайда?" похвасталась его размерами в Stories. Для того, чтобы донести букет до номера Ерке в отеле, понадобились специальная переноска и трое крепких мужчин.

Сегодня Ерке раскрыла имя отправителя. И это не ее муж – певец Раймбек Бактыгереев (более известен как Raim), который отдыхает вместе с супругой. Оказалось, что букет артистке подарила семья, проживающая в ОАЭ.

"Дубайское утро. Спасибо за подарок, Арман и Айша", – написала Есмахан 27 марта.

Фото: Instagram/erke_esmahan

О том, что в семье Ерке и Raim намечается очередной отпуск, стало известно в начале марта 2025 года. Об этом рассказывала сама Есмахан, делясь с поклонниками тем, что не может определиться, какую страну для отдыха выбрать. А уже 24 марта артистка сообщила, что они с мужем улетели в Дубай.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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