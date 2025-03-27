Ерке Есмахан, улетевшая с мужем в теплые края, похвасталась шикарным букетом

Популярная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан показала подписчикам в Instagram шикарный букет, который ей подарили в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 26 марта 2025 года, исполнительница хита "Қайда?" похвасталась его размерами в Stories. Для того, чтобы донести букет до номера Ерке в отеле, понадобились специальная переноска и трое крепких мужчин.

Сегодня Ерке раскрыла имя отправителя. И это не ее муж – певец Раймбек Бактыгереев (более известен как Raim), который отдыхает вместе с супругой. Оказалось, что букет артистке подарила семья, проживающая в ОАЭ.

"Дубайское утро. Спасибо за подарок, Арман и Айша", – написала Есмахан 27 марта.

Фото: Instagram/erke_esmahan

О том, что в семье Ерке и Raim намечается очередной отпуск, стало известно в начале марта 2025 года. Об этом рассказывала сама Есмахан, делясь с поклонниками тем, что не может определиться, какую страну для отдыха выбрать. А уже 24 марта артистка сообщила, что они с мужем улетели в Дубай.