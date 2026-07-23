"Мечта сбылась!": 91-летний папа Леонида Агутина поразил поклонников сына
Фото: Instagram/agutinleonid
Сегодня, 23 июля 2026 года, известный российский исполнитель и композитор Леонид Агутин порадовал поклонников новыми кадрами с концерта, состоявшегося в Москве в минувшую субботу, сообщает Zakon.kz.
Серией снимков 58-летний заслуженный артист РФ поделился в своем Instagram. На некоторых фото он показал моменты совместного выступления с отцом – 91-летним певцом Николаем Агутиным.
"Еще немного Лужников 18.07.2026 и батя!" – трогательно подписал публикацию исполнитель хита "Хоп хэй лала лэй".
Фолловеры артиста поблагодарили его за потрясающий концерт, а также осыпали комплиментами его родителя:
- "Какие вы классные!"
- "Батя у вас – огонь. Здоровья ему!"
- "Это был невероятный концерт! Спасибо!"
- "Спасибо! Папа – супер! Захотелось со своим тоже спеть!"
- "Это было потрясающе! Весь спектр эмоций от радости до слез. Еще раз спасибо".
- "Надеюсь, что мы еще много лет будем слушать ваши совместные выступления на концерте".
- "Как я хотела прилететь к вам на концерт в Лужники, год мечтала, но не получилось. Я с Дальнего Востока. Когда-нибудь мечта исполнится".
- "Было круто! Мечта сбылась! Сколько людей разного возраста посетили концерт. Это говорит о многом! А как пел зал, какие овации! Благодарю! Жду очередного концерта".
- "Спасибо вам! Я тоже была на концерте с папой! Он в молодости был гитаристом и восхищался вашим басистом весь концерт. И мы оба получили невероятное удовольствие".
Ранее мы писали, что 18 июля 2026 года в Москве отгремел концерт Леонида Агутина. Поддержать артиста пришел отец Николай Агутин, но, судя по комментариям в соцсетях, фанаты ждали и выступления супруги Анжелики Варум.
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