"Мечта сбылась!": 91-летний папа Леонида Агутина поразил поклонников сына

Сегодня, 23 июля 2026 года, известный российский исполнитель и композитор Леонид Агутин порадовал поклонников новыми кадрами с концерта, состоявшегося в Москве в минувшую субботу, сообщает Zakon.kz.

Серией снимков 58-летний заслуженный артист РФ поделился в своем Instagram. На некоторых фото он показал моменты совместного выступления с отцом – 91-летним певцом Николаем Агутиным.

"Еще немного Лужников 18.07.2026 и батя!" – трогательно подписал публикацию исполнитель хита "Хоп хэй лала лэй".

Фолловеры артиста поблагодарили его за потрясающий концерт, а также осыпали комплиментами его родителя:

"Какие вы классные!"

"Батя у вас – огонь. Здоровья ему!"

"Это был невероятный концерт! Спасибо!"

"Спасибо! Папа – супер! Захотелось со своим тоже спеть!"

"Это было потрясающе! Весь спектр эмоций от радости до слез. Еще раз спасибо".

"Надеюсь, что мы еще много лет будем слушать ваши совместные выступления на концерте".

"Как я хотела прилететь к вам на концерт в Лужники, год мечтала, но не получилось. Я с Дальнего Востока. Когда-нибудь мечта исполнится".

"Было круто! Мечта сбылась! Сколько людей разного возраста посетили концерт. Это говорит о многом! А как пел зал, какие овации! Благодарю! Жду очередного концерта".

"Спасибо вам! Я тоже была на концерте с папой! Он в молодости был гитаристом и восхищался вашим басистом весь концерт. И мы оба получили невероятное удовольствие".

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Ранее мы писали, что 18 июля 2026 года в Москве отгремел концерт Леонида Агутина. Поддержать артиста пришел отец Николай Агутин, но, судя по комментариям в соцсетях, фанаты ждали и выступления супруги Анжелики Варум.