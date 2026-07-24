"Такого еще никто не выпускал": Ерке Есмахан показала то, чего от нее не ждали после 3-летнего декрета

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан впервые за долгое время представила новый альбом "Дауыс" ("Голос"). Судя по реакции ее поклонников, долгожданная премьера им очень понравилась, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-странички 41-летней артистки.

"Прямо сейчас у меня словно гора с плеч свалилась. Меня переполняют радость, вдохновение и настоящее творческое счастье! Если вы уже послушали песни и посмотрели клипы, обязательно поделитесь своими впечатлениями! А если еще не успели посмотреть клипы – заходите на YouTube. Буду рада каждому просмотру!" – заявила Ерке Есмахан накануне, 23 июля 2026 года, обращаясь к своей аудитории.

Альбом певица представила необычным образом – в виде клипа длительностью почти полчаса, в котором собраны воедино 9 новых песен и 9 клипов. Генеральным продюсером выступил супруг – исполнитель Раймбек Бактыгереев (Raim).

Поклонники, судя по восторженным комментариям, очень долго ждали возвращения на сцену засидевшейся на декрете Ерке Есмахан. Прослушав все песни, они подчеркнули, что такого альбома еще никто не выпускал. Также они отметили, что каждая песня наполнена смыслом и глубиной. Вместе с тем они подчеркнули роль мужа, которого прозвали ангелом, исполняющим мечты супруги. В целом, фанаты предрекли артистке новую прайм-эру:

"Видно, что этот альбом создан не ради просмотров и хайпа, а ради свободы Ерке".

"Мы соскучились по таким альбомам. Видно, сколько труда вложено. Великолепно!"

"Голос Ерке хочется слушать бесконечно. Видно, что каждую песню она пропустила через сердце".

"Люди соскучились по таким песням – с красивым голосом, смыслом и глубиной. Голос, действительно, звенит".

"Похоже, у Ерке Есмахан снова начинается прайм-эра. Пусть Райм будет здоров, он – ангел, исполняющий ее мечты".

"Какой замечательный альбом! Слушала его всем сердцем. Покоряй новые вершины, Ерке! Молодец, только вперед!"

"Ваши песни так тронули мою душу… Послушала "Анашым мен әлдиді", не смогла сдержать слез и проплакалась".

"У Райма и Ерке прекрасный вкус и творчество на высоком уровне. Голос Ерке приятен слуху и согревает сердце! Великолепный альбом!"

"Ерке счастлива в своем мире. Она ни с кем не соперничает. Пусть и дальше остается на высоте благодаря своему уму и внутренней силе".

"В последние годы увидеть настолько качественный клип стало настоящей редкостью. Получилась работа, которая действительно радует душу. Очень красиво!"

"Некоторые выпускают одну песню и устраивают вокруг нее громкую премьеру с интригами, а эта ценная работа сияет и без всего этого, скромно и качественно".

"Такого альбома еще никто не выпускал. Какой вкус, какие красивые песни! Сияй, Ерке Есмахан! Поздравляю с альбомом. Пусть песни, рожденные сердцем, находят путь к сердцам слушателей".

"Сильных нужно признавать сильными. Внимательно посмотрел – клипы сняты очень красиво, каждая деталь продумана. Спокойные, душевные песни. Сияйте, радуйтесь жизни и будьте счастливы!"

"В этом альбоме Ерке показала что может быть очень разной и со всеми она разная: прекрасная дочь, мама, жена, невестка и просто современная алматинка. Именно такой разной должна быть женщина всегда! Я в полном восторге от альбома!"

"Слушая альбом "Дауыс", я поняла одну вещь: настоящая музыка создается не ради моды, а ради чувств. У каждой песни есть свой характер, своя история, свои эмоции. Одна песня успокаивает сердце, другая дарит надежду, третья возвращает к воспоминаниям. Только такие искренние произведения остаются в душе надолго. Эта работа оправдала ожидания слушателей, которые ждали ее три года. В каждой песне чувствуется поиск, качество и голос души. Пусть ваше творчество всегда будет наполнено вдохновением, а сердце – спокойствием. Верю, что альбом "Дауыс" станет особенным саундтреком в жизни многих людей. Поздравляю с новой творческой вершиной!"

Райм и Ерке не оставили без ответа многочисленные комментарии фанатов.

"Дорогие слушатели, мы читаем все ваши комментарии, мы рады, что вам понравился альбом! Какая песня вам особенно тронула?", – написали супруги.

Материал по теме Ерке Есмахан удивила поклонников семейными фото и признанием о важном этапе

19 июля 2026 года Ерке Есмахан, наконец, раскрыла новость, которую тщательно скрывала на протяжении нескольких дней. Она объявила о возвращении на сцену после 3-летнего декрета. Артистка подчеркнула, что мотивировал, поддерживал и вдохновил ее вернуться на сцену с новыми силами муж Раймбек Бактыгереев. Ерке заявила, что незаписанные во время 3-летнего декрета песни она собрала в один альбом "Дауыс" ("Голос"). Она уточнила, что совсем скоро поклонников ее творчества "ждут 9 новых песен и 9 клипов, подготовленных за 6 месяцев".