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Культура и шоу-бизнес

"Любовь существует": Ерке Есмахан сделала долгожданное заявление после 3-летнего декрета

певица Ерке Есмахан, певец Raim, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 15:03 Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан, наконец, раскрыла новость, которую тщательно скрывала на протяжении нескольких дней. 41-летняя артистка объявила о возвращении на сцену после 3-летнего декрета, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из ее Instagram-странички. Исполнительница хита "Қайда?" 19 июля 2026 года опубликовала фрагмент песни мужа – певца Раймбека Бактыгереева (Raim), которую он посвятил любимой. В ней супруг призывает Ерке сиять и петь, а также сравнивает ее голос с легендарной Бибигуль Тулегеновой, а поведение на сцене – с эстрадной певицей Макпал Жунусовой.

"Ты не только моя любимая жена, мать моих детей и невестка нашей семьи, но и любимая народная певица", – такими словами мой муж вдохновил меня продолжать творческий путь. А потом сказал: "Любимая, сияй и пой", – и этим подарил мне вдохновение вернуться на сцену с новыми силами. Незаписанные во время 3-летнего декрета песни я собрала в один альбом. Это и есть мой новый продукт, новость, которую я скрывала. Вас ждут 9 новых песен и 9 клипов, подготовленных за 6 месяцев. Совсем скоро!" – написала под публикацией Есмахан.

Она уточнила, что альбом будет называться "Дауыс" ("Голос").

Подписчики Ерке восхитились словами поддержки ее мужа. Некоторые отметили, что, смотря на пару, продолжают верить в существование любви. В целом, поклонники порадовались возвращению Есмахан на сцену и пожелали ей удачи:

  • "Сияй! Пой!"
  • "Глядя на вас, я снова верю в то, что любовь существует".
  • "Великолепно! Что может быть лучшей поддержкой, чем такая?"
  • "Муза Райма... Вы для стольких пар являетесь примером для подражания".
  • "Уау, какие слова! Разве не прекрасно, когда мужчины поют своим любимым?"
  • "Слушаю и понимаю, насколько важно для женщины быть рядом с мужчиной, который не боится восхищаться ею вслух! Бесконечного вам счастья".
  • "Как здорово! Райм – настоящий мужчина. Несмотря на молодой возраст, он такой мудрый. Я восхищаюсь его качествами, которые присущи настоящему мужчине. Супер!"
  • "Пусть будет как можно больше пар, которые поддерживают, уважают и искренне любят друг друга! Пусть пары, которые дополняют друг друга, всегда будут счастливы! Для меня Ерке и Райм – одна из тех редких пар, которые по-настоящему любят друг друга".

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 15:03
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16 июля 2026 года Ерке Есмахан поделилась с подписчиками теплыми кадрами с двумя сыновьями – Исламом и Батыром. Вместе с семейными снимками артистка намекнула на важный этап в своей жизни, подробности которого пока предпочла сохранить в секрете.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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