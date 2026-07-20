"Любовь существует": Ерке Есмахан сделала долгожданное заявление после 3-летнего декрета

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан, наконец, раскрыла новость, которую тщательно скрывала на протяжении нескольких дней. 41-летняя артистка объявила о возвращении на сцену после 3-летнего декрета, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из ее Instagram-странички. Исполнительница хита "Қайда?" 19 июля 2026 года опубликовала фрагмент песни мужа – певца Раймбека Бактыгереева (Raim), которую он посвятил любимой. В ней супруг призывает Ерке сиять и петь, а также сравнивает ее голос с легендарной Бибигуль Тулегеновой, а поведение на сцене – с эстрадной певицей Макпал Жунусовой.

"Ты не только моя любимая жена, мать моих детей и невестка нашей семьи, но и любимая народная певица", – такими словами мой муж вдохновил меня продолжать творческий путь. А потом сказал: "Любимая, сияй и пой", – и этим подарил мне вдохновение вернуться на сцену с новыми силами. Незаписанные во время 3-летнего декрета песни я собрала в один альбом. Это и есть мой новый продукт, новость, которую я скрывала. Вас ждут 9 новых песен и 9 клипов, подготовленных за 6 месяцев. Совсем скоро!" – написала под публикацией Есмахан.

Она уточнила, что альбом будет называться "Дауыс" ("Голос").

Подписчики Ерке восхитились словами поддержки ее мужа. Некоторые отметили, что, смотря на пару, продолжают верить в существование любви. В целом, поклонники порадовались возвращению Есмахан на сцену и пожелали ей удачи:

"Сияй! Пой!"

"Глядя на вас, я снова верю в то, что любовь существует".

"Великолепно! Что может быть лучшей поддержкой, чем такая?"

"Муза Райма... Вы для стольких пар являетесь примером для подражания".

"Уау, какие слова! Разве не прекрасно, когда мужчины поют своим любимым?"

"Слушаю и понимаю, насколько важно для женщины быть рядом с мужчиной, который не боится восхищаться ею вслух! Бесконечного вам счастья".

"Как здорово! Райм – настоящий мужчина. Несмотря на молодой возраст, он такой мудрый. Я восхищаюсь его качествами, которые присущи настоящему мужчине. Супер!"

"Пусть будет как можно больше пар, которые поддерживают, уважают и искренне любят друг друга! Пусть пары, которые дополняют друг друга, всегда будут счастливы! Для меня Ерке и Райм – одна из тех редких пар, которые по-настоящему любят друг друга".

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