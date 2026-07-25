Звезда "Интуиции" выбрал свободу вместо миллионов: новый шаг Джона Кьюсака
Кьюсак отметил, что формат графического романа оказался близок к созданию фильма, поскольку позволяет работать с визуальными образами и "выбирать кадры".
Книга Momo, пишет yahoo.com, иллюстрированная Игнасио Ноэ, выйдет 29 сентября. Сюжет рассказывает о двух беглецах, которые отправляются на поиски древнего артефакта для телеведущего Джеки Глисона. Произведение объединяет элементы научной фантастики, приключений и политической сатиры.
Актер подчеркнул, что над проектом они работали вдвоем с художником, без вмешательства редакторов и студий. Если роман получит успех, Кьюсак не исключил возможность сыграть в его экранизации.
Джон Кьюсак наиболее известен по главным ролям в культовых картинах разных жанров, включая мелодраму "Интуиция", комедию "Фанатик" и триллер "1408".
Ранее сообщалось, что уроженец Караганды работает в Канаде с легендарными звездами.