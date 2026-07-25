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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Интуиции" выбрал свободу вместо миллионов: новый шаг Джона Кьюсака

Джон Кьюсак стал писателем, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 20:25 Фото: Instagram/johncusack
Американский киноактер, продюсер и сценарист Джон Кьюсак рассказал о своем дебютном графическом романе Momo на фестивале San Diego Comic-Con 2026. По словам артиста, работа над книгой подарила ему творческую свободу, которой часто не хватает в киноиндустрии, сообщает Zakon.kz.

Кьюсак отметил, что формат графического романа оказался близок к созданию фильма, поскольку позволяет работать с визуальными образами и "выбирать кадры".

Книга Momo, пишет yahoo.com, иллюстрированная Игнасио Ноэ, выйдет 29 сентября. Сюжет рассказывает о двух беглецах, которые отправляются на поиски древнего артефакта для телеведущего Джеки Глисона. Произведение объединяет элементы научной фантастики, приключений и политической сатиры.

Актер подчеркнул, что над проектом они работали вдвоем с художником, без вмешательства редакторов и студий. Если роман получит успех, Кьюсак не исключил возможность сыграть в его экранизации.

Джон Кьюсак наиболее известен по главным ролям в культовых картинах разных жанров, включая мелодраму "Интуиция", комедию "Фанатик" и триллер "1408".

Ранее сообщалось, что уроженец Караганды работает в Канаде с легендарными звездами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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