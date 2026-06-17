Ролики для Голливуда: уроженец Караганды работает в Канаде с легендарными звездами

Уроженец Караганды 15 лет назад переехал в Канаду и добился больших успехов. Он снимает ролики для Джеки Чана, Дуэйна Джонсона, Брэда Питта и других легенд. Однако путь его был не так легок. Zakon.kz расскажет, как посудомойщик вырос до гениального режиссера.

32-летний Максим Ким живет в канадском городе Торонто вместе с супругой Руминой и дочкой Нами. Там он основал продакшн компанию, которую для создания медиаконтента выбирают самые завидные звезды. Парень называет себя универсальным специалистом, поскольку лично занимается режиссурой, монтажом и продюсированием. Только изредка привлекает фрилансеров на разные проекты. Правда, он никогда не думал о том, что у него будет собственная творческая студия, ведь прибыл в Страну кленового листа в надежде стать финансистом и теннисистом.

"Я родился и вырос в Караганде. Полупрофессионально играл в теннис. Когда мне исполнилось 18 лет, в ноябре 2011 года переехал в Канаду. Начинал свой путь как студент, два года учился в Хамбер колледже на финансиста. Хотел профессионально играть в теннис и упорно трудился, несмотря на то, что этот вид спорта здесь не популярен. Однако получил травму спины, поэтому перестал играть". Максим Ким

Вскоре соотечественник был намерен получить постоянное место жительства по специальной программе, которая позволяла после окончания учебы и трудоустройства по профессии подаваться по балльной системе. Однако на стажировке его не устроила зарплата, да и в целом работать в финансовой сфере ему показалось скучным. А далее у него возникли проблемы с визой.

"Первые два года все было хорошо, однако потом я столкнулся с проблемами. Пока не работал по профессии, виза заканчивалась, нужно было находить варианты с иммиграцией. С рабочей визой был казус, мне дали ее до окончания паспорта, и я думал, что могу продлить еще на три месяца и случайно оплатил за нее неполностью. Из-за постоянных переездов, оказывается, мне пришло письмо на другой адрес о том, что я должен доплатить. Но я там не жил уже три года и ничего не знал об извещении на протяжении двух лет, пока люди, которые помогали с визой и ПМЖ, не направили запрос. Тогда узнал, что уже поздно доплачивать, мне дали срок решить вопрос с визой или покинуть страну. Пришлось идти к адвокату за советом". Максим Ким

Тогда Максим Ким поставил себе цель – получить гражданство Канады, построить там карьеру и создать семью.

"Через несколько лет мне все же удалось получить ПМЖ и канадское гражданство, но вся эмиграция заняла 12 лет. Сначала сделал туристическую визу, потом опять поступил в колледж на годовую программу. Все делал легально и по правилам. Взял кредит, на нее получил студенческую визу. Благодаря супруге продлил рабочую визу, потому что у нее еще была действующая студенческая и рабочая виза. И во время пандемии выпустили новую программу для иностранцев в Канаде, которые могли подавать на ПМЖ. Но там было всего 40 тыс. мест. Адвокат помог мне собрать необходимые документы, я подал одним из первых и прошел. После двух лет проживания получил гражданство". Максим Ким

В это время дела уже шли в гору. Он начал работать моделью (по сей день дефилирует для успешных брендов, снимается для крупных компаний и популярных изданий). Параллельно подрабатывал на разных позициях в магазине одежды, успевал быть посудомойщиком в ресторане, а там занесло и в творчество.

"У меня был YouTube-канал, я вел его на русском языке. Тогда работал в ресторане, хозяин увидел, что я снимаю влог, и попросил создать для них ролик. Получился довольно неплохой результат. Хоть за первые проекты получил небольшие деньги, меня вдохновило то, что таким способом я могу еще зарабатывать. Когда продолжил учебу, мне пришлось уволиться из ресторана. Но начал для разного бизнеса снимать видео. Удалось найти постоянную работу, где я делал ролики для соцсетей. Это помогло оплатить учебу, содержать себя. После этого устроился в маркетинговое агентство и дорос до коммерческого режиссера", – говорит Максим Ким.

В один из дней Максим Ким решил работать на себя и рискнул открыть свою компанию. Это оказалось верным решением. Теперь он создает авторское и креативное видео для разных проектов, рекламы и ивентов. И к его творчеству проявляют интерес ведущие компании.

"Моя студия является партнером гигантов, работающих в самых разных сферах. Также я совместно тружусь с известной продакшн компанией и киноагентством в Лос-Анджелесе. Они сотрудничают со многими киностудиями. Я как креативный режиссер и монтажер помогаю им выполнить важные задачи. Работа очень большая, порой быстрая, может, этим я и отличаюсь от многих. От идеи до монтажа отнимает очень много энергии. Стремлюсь к самому высокому уровню, чтоб выглядело, как кино с новыми фишками и взглядами. Большой акцент делаю на креативности, даже со звуковыми эффектами. Сторителлинг всегда на высоком уровне для меня". Максим Ким

Парню удалось напрямую поработать с мировыми звездами, и колоссальное впечатление он получил от Джеки Чана.

"В век искусственного интеллекта многие сомневаются в правдивости моих видео, но я снимаю реальных людей. И большая удача, что среди них есть Джеки Чан, Дуэйн Джонсон, Сидни Суини, Райан Гослинг, Джон М. Чу, Брэд Питт, Мишель Йео и многие другие звезды. Самая запоминающаяся работа была с Джеки Чаном. Я придумал креативные идеи для промо фильма "Каратэ-пацан: Легенды". Думал, что такая звезда, как Джеки Чан, откажет мне, но, на удивление, он поддержал все предложения. Я режиссировал и монтировал на удаленке из-за того, что ждал паспорт, не мог никуда летать. Так и не увиделся с Джеки Чаном, но он лично выходил на связь, смотрел ролики и утверждал их. Он оказался невероятно добрым и душевным человеком с мощной энергетикой". Максим Ким

Материал по теме Под ударами палок: как казахстанка выдержала экстремальные тренировки в монастыре Шаолиня

Канадец хорошо зарабатывает, на видеоуслуги большой спрос, и он признается, что его уважают в медийной сфере.

"Из-за авторского видения, оперативности, понимания маркетинга и сторителлинга есть большой спрос. Бюджеты растут с каждым новым проектом, что очень радует. Зарплаты в Канаде относительно к уровню жизни и ценам не очень хорошие. Аренда квартиры в Торонто начинается от 2800 долларов за студию. А люди в среднем зарабатывают 3000-3500 долларов в месяц. А там налоги, еда, бытовые расходы – многим на жизнь не хватает. На налоги у меня уходит около 50% зарплаты. Хотелось бы купить дом, но самый простой домик обходится от одного миллиона канадских долларов. Но мне нравится местная природа, ощущение безопасности, отзывчивые жители". Максим Ким

Молодой человек отмечает, что всегда с гордостью говорит о своей Родине. Вся его родня осталась в Казахстане, по ней он скучает. Ему не хватает казахского вайба, душевных разговоров и вкусной еды.