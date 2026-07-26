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Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина призналась, что друзья купили ей новую квартиру

Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 16:43 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что после громкого скандала с квартирой в центре Москвы друзья подарили ей новое жилье. По словам певицы, квартира находится в новом доме, а ремонт в ней уже полностью завершен, сообщает Zakon.kz.

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что после истории с потерей квартиры получила новое жилье в подарок от друзей. По словам артистки, квартира расположена в новом доме, а в ней уже сделан ремонт.

"А потому что у меня сейчас квартира, которая много лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт", – сказала Долина на фестивале "Звезды Русского радио в Завидово".

Долина также призналась, что не собирается выкупать свою прежнюю квартиру в Хамовниках, которая сейчас принадлежит Полине Лурье.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала квартиру в центре Москвы и перевела злоумышленникам полученные деньги.

После этого певица пыталась оспорить сделку в суде. Разбирательство дошло до Верховного суда России, который в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, при этом официально признав Долину потерпевшей по делу о мошенничестве.

Ранее артистка рассказывала, что временно снимает жилье, поскольку не могла позволить себе покупку новой квартиры. Теперь, по ее словам, этот вопрос решился благодаря поддержке друзей.

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Айсулу Омарова
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