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Культура и шоу-бизнес

Норвежский футболист Холанд прокомментировал мемы о себе

Мемы с Эрлингом Холандом, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 02:30 Фото: Facebook/erlinghaaland
Футболист Эрлинг Холанд записал ролик, в котором реагирует на мемы о себе, сообщает Zakon.kz.

На своем YouTube-канале большинство мемов Холанд признал действительно смешными. Например, ролик, где его прическу сравнивают с луковицей.

Мемы с Холандом, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 02:30

Фото: X/kingBen398420

Среди других мемов оказалось и видео с русской моделью Анастасией Костромитиной, которая прославилась благодаря поразительному сходству с нападающим "Манчестер Сити" и даже попала в мировые таблоиды.

Эрлинг Холанд, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 02:30

Фото: Instagram/thebusinessstandard

Мемы про норвежца начали появляться во время последнего чемпионата мира, а позже фанаты нашли и его старый рэп-клип "Kygo jo", который неожиданно набрал десятки млн просмотров.

"Мемы прекрасны, они очень смешные. Над мемами и над собой нужно уметь смеяться, люди порой воспринимают всё слишком близко к сердцу", – сказал норвежец.

Недавно совместные фото с нападающим английского клуба "Манчестер Сити" Эрлингом Холландом опубликовала в своих социальных сетях Ксения Собчак.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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