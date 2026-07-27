Норвежский футболист Холанд прокомментировал мемы о себе
Фото: Facebook/erlinghaaland
Футболист Эрлинг Холанд записал ролик, в котором реагирует на мемы о себе, сообщает Zakon.kz.
На своем YouTube-канале большинство мемов Холанд признал действительно смешными. Например, ролик, где его прическу сравнивают с луковицей.
Среди других мемов оказалось и видео с русской моделью Анастасией Костромитиной, которая прославилась благодаря поразительному сходству с нападающим "Манчестер Сити" и даже попала в мировые таблоиды.
Мемы про норвежца начали появляться во время последнего чемпионата мира, а позже фанаты нашли и его старый рэп-клип "Kygo jo", который неожиданно набрал десятки млн просмотров.
"Мемы прекрасны, они очень смешные. Над мемами и над собой нужно уметь смеяться, люди порой воспринимают всё слишком близко к сердцу", – сказал норвежец.
Недавно совместные фото с нападающим английского клуба "Манчестер Сити" Эрлингом Холландом опубликовала в своих социальных сетях Ксения Собчак.
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