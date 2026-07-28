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Культура и шоу-бизнес

Место, где вдохновлялся Клод Моне: сестра Димаша показала романтичный отдых с мужем

Сестра Димаша Кудайбергена и ее муж стали героями романтичной фотосессии во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 21:25 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, показала кадры отдыха во Франции. Вместе с супругом Ермаханом Аймаханом она посетила живописный курорт Этрета, который когда-то вдохновлял Клода Моне, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с поездки Раушан опубликовала на своей странице в Instagram.

"Место, которое вдохновляло нашего дедушку Клода Моне (выдающийся французский живописец, один из главных основателей и теоретиков импрессионизма)! Какая невероятная красота…" – подписала пост девушка.

Пользователи восхитились видами природы и самой молодой парой:

– Красота. Какая красивая природа, и вы такие милые.

– Наша очаровательная и любимая Раушан!

– Пинтерест-парочка.

– Виды потрясающие!

– Вау, какая красивая пара!

– Как вы создаете трансформацию фотографии? Это так красиво!

Этрета – это живописная прибрежная коммуна и курорт на севере Франции, в регионе Нормандия, знаменитая своими величественными белыми меловыми скалами и естественными каменными арками.

Ранее сообщалось, что сестренка Димаша Кудайбергена взбудоражила поклонников.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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