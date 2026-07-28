Место, где вдохновлялся Клод Моне: сестра Димаша показала романтичный отдых с мужем
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Сестра известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, показала кадры отдыха во Франции. Вместе с супругом Ермаханом Аймаханом она посетила живописный курорт Этрета, который когда-то вдохновлял Клода Моне, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с поездки Раушан опубликовала на своей странице в Instagram.
"Место, которое вдохновляло нашего дедушку Клода Моне (выдающийся французский живописец, один из главных основателей и теоретиков импрессионизма)! Какая невероятная красота…" – подписала пост девушка.
Пользователи восхитились видами природы и самой молодой парой:
– Красота. Какая красивая природа, и вы такие милые.
– Наша очаровательная и любимая Раушан!
– Пинтерест-парочка.
– Виды потрясающие!
– Вау, какая красивая пара!
– Как вы создаете трансформацию фотографии? Это так красиво!
Этрета – это живописная прибрежная коммуна и курорт на севере Франции, в регионе Нормандия, знаменитая своими величественными белыми меловыми скалами и естественными каменными арками.
Ранее сообщалось, что сестренка Димаша Кудайбергена взбудоражила поклонников.
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