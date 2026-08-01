Беркут и Аиша умилили поклонников кадрами с отдыха

Казахстанские артисты Беркут и Аиша показали, как проводят летний отпуск вместе с детьми, сообщает Zakon.kz.

Звездная семья отправилась на Кипр, откуда поделилась атмосферным видео, мгновенно вызвавшим волну теплых откликов в соцсетях.

На кадрах Айбек Жансеитов, известный под сценическим именем Беркут, и его супруга Аиша вместе с четырьмя детьми позируют на скалистом берегу Средиземного моря. Все шестеро улыбаются, машут в камеру и наслаждаются солнечным днем. Поклонники также обратили внимание, что за время отдыха вся семья успела приобрести красивый летний загар.

Видео не осталось без внимания подписчиков. В комментариях пользователи восхитились дружной музыкальной семьей, назвав супругов примером гармоничных отношений и заботливого родительства. Многие отметили, что на такие теплые семейные моменты приятно смотреть, и пожелали Беркуту, Аише и их детям яркого отдыха и незабываемых впечатлений.

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