Поездка казахстанской певицы на элитной иномарке привлекла внимание МВД: что произошло

Известная казахстанская певица и ее спутники попали в поле зрения стражей порядка после публикации видеоролика в Instagram. Поездка на автомобиле с грубыми нарушениями ПДД закончилась для водителя и пассажиров административными протоколами, передает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео, снятое прямо из салона движущегося по трассе автомобиля.

На кадрах видно, как водитель на скорости отвлекается на мобильную съемку, а никто в машине – ни он сам, ни сидевшая на переднем сиденье известная исполнительница, ни пассажир сзади – не позаботился о безопасности и не пристегнулся.

Автор видео открыто отметил артистку, подписал ролик: "Молдир Ауелбекова, спасибо".

Однако в МВД Казахстан подобный контент не оценили и оперативно отреагировали на опубликованные кадры. В ходе мониторинга Казнета полицейские выявили правонарушение, установили марку машины и личности всех находившихся в салоне людей.

"В ходе проверки установлено, что 38-летний водитель управлял транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также пользовался телефоном во время движения. Кроме того, пассажиры автомобиля также не были пристегнуты ремнями безопасности", – прокомментировали в МВД РК.

Уйти от ответственности за "хайповое" видео не удалось ни водителю, ни его знаменитой пассажирке. Стражи порядка оперативно приняли меры в отношении всех участников поездки.

"Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя и составили в отношении него административные протоколы по выявленным фактам нарушений в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. Пассажиры, не использовавшие ремни безопасности, также привлечены к ответственности", – сообщили в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел в очередной раз призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, всегда пристегиваться ремнями безопасности и ни в коем случае не отвлекаться на смартфон за рулем.

Ранее сообщалось, что звездный российский актер накатал 299 штрафов за нарушения ПДД.