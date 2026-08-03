"Бузова, прости нас": фанаты разнесли новый рок-имидж Юлии Савичевой и вынудили ее взять паузу
Фото: Instagram/yuliasavicheva
39-летняя финалистка телепроекта "Фабрика звёзд 2" Юлия Савичева кардинально сменила музыкальное направление, уйдя от привычного поп-звучания в тяжелый рок и альтернативу. Такой ребрендинг не устроил зрителей, сообщает Zakon.kz.
Исполнительница хита "Привет" оказалась не готова к реакции своих поклонников. Особенно подверглись критике ее последние выступления в Турции.
- Если бы кризис среднего возраста был человеком.
- Я боюсь, мы не выдержим такого ребрендинга.
- Ее настиг подростковый период, который она пропустила по какой-то причине?
- Бузова, прости нас, ты прекрасная певица. Точка.
- Вы с Глюкозой сговорились?
- Пожалуйста, не нужно. Мы уже потеряли прекрасную Глюкозу. Юлечка, оставайтесь собой.
- Не повторяйте это.
- Очень жаль, настоящая Юля в прошлом.
В итоге Савичева заявила, что берет паузу:
"Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим вокала, внешнего вида и постоянных "верните старую Савичеву". Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой".
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