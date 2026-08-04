"Счастье мое": Баян Алагузова посвятила нежные слова одной из дочерей

В известной семье Турсена и Баян Алагузовых сегодня, 4 августа 2026 года, празднуют важное событие, сообщает Zakon.kz.

Об этом поспешила рассказать сама продюсер на своей странице в Instagram.

"Сегодня этой чудесной девочке исполнилось два годика! Алиска, счастье мое, мамино сердечко, будь здорова и счастлива – это самое главное", – написала Алагузова под постом с серией снимков дочери.

Алиса появилась на свет с помощью суррогатной матери. Буквально через 15 дней после нее, 19 августа 2024 года, у пары родилась еще одна дочь – Алма.

В августе 2025 года родители с размахом отпраздновали первый годик девочек, а также провели традиционный казахский обряд "тусау кесу" (разрезание пут).

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В июле 2026 года Алагузова сдержала обещание и подарила квартиру легенде казахстанского кино.