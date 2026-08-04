"Вы действительно считаете, что я решаю?": Игорь Крутой эмоционально ответил поклоннице

Российский композитор Игорь Крутой анонсировал выход новой песни про дружбу. Под его публикацией в соцсетях поклонники выразили восторг и отметили, что ждут с нетерпением выхода композиции. Одна из фолловерш обратилась к маэстро с просьбой и получила от него реакцию, сообщает Zakon.kz.

Так, соответствующий пост-анонс появился в Instagram 72-летнего народного артиста РФ накануне, 3 августа 2026 года. В нем Игорь Крутой поделился фрагментом новой композиции.

"Близкий друг". Релиз совсем скоро…", – отметил композитор.

Также Игорь Яковлевич под публикацией привел стихи Евгения Евтушенко:

"Со мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в мелкой суете разнообразные не те…"

Подписчики в комментариях осыпали маэстро комплиментами:

"Маэстро, как приятно слушать!"

"Какой голос, талантливый человек".

"Ну прям магнит... Слушала бы и слушала".

"Обожаю этого мужчину. И как я завидую его жене".

"Любимый маэстро, величие – жить с вами в одну эпоху!"

"Здесь прекрасно абсолютно все: и лавочка, и барбарис, и маэстро!"

"Очень приятно слушать ваши песни! Благодарю вас за ваше творчество".

"Такое чувство, что маэстро лично каждому из нас рассказывает личную историю о дружбе".

"Как же я обожаю все то, что делает Игорь Яковлевич: его тембр голоса, его музыку, всю его семью".

"Наше вы солнышко! Как вижу и слышу вас, молю Бога, что бы дал вам долгих лет! Вы просто наше счастье и тепло!"

"Игорь Яковлевич, спасибо за ваше творчество. Вы – человек с большой буквы. Желаю крепкого здоровья, еще много песен пусть радуют нас. Живите 100 лет".

"Игорь Яковлевич, это ж надо так соответствовать своей фамилии. Что ни день, то новость и сюрпрайз. Конечно, ждем и 14 августа, и "Новую цунами", и все, что вы исполните. Ждем в волнении и радости! И слава богу, ваш рукав изобилия неисчерпаем".

А одна из поклонниц написала следующее: "Талантливый, умный... Маленькая просьба – больше пускайте молодых артистов на большую сцену, они очень талантливые, но пробиваются очень сложно".

"Вы действительно считаете, что я решаю, кому выйти на большую сцену???" – эмоционально ответил ей Игорь Крутой.

29 июля 2026 года Игорю Крутому исполнилось 72 года. В связи с этим к нему публично обратился 35-летний казахстанский исполнитель Александр Лим (Alex Lim).