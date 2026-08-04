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Культура и шоу-бизнес

"Вы действительно считаете, что я решаю?": Игорь Крутой эмоционально ответил поклоннице

композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:20 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Российский композитор Игорь Крутой анонсировал выход новой песни про дружбу. Под его публикацией в соцсетях поклонники выразили восторг и отметили, что ждут с нетерпением выхода композиции. Одна из фолловерш обратилась к маэстро с просьбой и получила от него реакцию, сообщает Zakon.kz.

Так, соответствующий пост-анонс появился в Instagram 72-летнего народного артиста РФ накануне, 3 августа 2026 года. В нем Игорь Крутой поделился фрагментом новой композиции.

"Близкий друг". Релиз совсем скоро…", – отметил композитор.

Также Игорь Яковлевич под публикацией привел стихи Евгения Евтушенко:

"Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в мелкой суете

разнообразные не те…"

Подписчики в комментариях осыпали маэстро комплиментами:

  • "Маэстро, как приятно слушать!"
  • "Какой голос, талантливый человек".
  • "Ну прям магнит... Слушала бы и слушала".
  • "Обожаю этого мужчину. И как я завидую его жене".
  • "Любимый маэстро, величие – жить с вами в одну эпоху!"
  • "Здесь прекрасно абсолютно все: и лавочка, и барбарис, и маэстро!"
  • "Очень приятно слушать ваши песни! Благодарю вас за ваше творчество".
  • "Такое чувство, что маэстро лично каждому из нас рассказывает личную историю о дружбе".
  • "Как же я обожаю все то, что делает Игорь Яковлевич: его тембр голоса, его музыку, всю его семью".
  • "Наше вы солнышко! Как вижу и слышу вас, молю Бога, что бы дал вам долгих лет! Вы просто наше счастье и тепло!"
  • "Игорь Яковлевич, спасибо за ваше творчество. Вы – человек с большой буквы. Желаю крепкого здоровья, еще много песен пусть радуют нас. Живите 100 лет".
  • "Игорь Яковлевич, это ж надо так соответствовать своей фамилии. Что ни день, то новость и сюрпрайз. Конечно, ждем и 14 августа, и "Новую цунами", и все, что вы исполните. Ждем в волнении и радости! И слава богу, ваш рукав изобилия неисчерпаем".

А одна из поклонниц написала следующее: "Талантливый, умный... Маленькая просьба – больше пускайте молодых артистов на большую сцену, они очень талантливые, но пробиваются очень сложно".

"Вы действительно считаете, что я решаю, кому выйти на большую сцену???" – эмоционально ответил ей Игорь Крутой.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:20
"Мой главный причал": Игорь Крутой выступил с публичным обращением в день своего 72-летия

29 июля 2026 года Игорю Крутому исполнилось 72 года. В связи с этим к нему публично обратился 35-летний казахстанский исполнитель Александр Лим (Alex Lim).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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