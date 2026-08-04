"Вы действительно считаете, что я решаю?": Игорь Крутой эмоционально ответил поклоннице
Так, соответствующий пост-анонс появился в Instagram 72-летнего народного артиста РФ накануне, 3 августа 2026 года. В нем Игорь Крутой поделился фрагментом новой композиции.
"Близкий друг". Релиз совсем скоро…", – отметил композитор.
Также Игорь Яковлевич под публикацией привел стихи Евгения Евтушенко:
"Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те…"
Подписчики в комментариях осыпали маэстро комплиментами:
- "Маэстро, как приятно слушать!"
- "Какой голос, талантливый человек".
- "Ну прям магнит... Слушала бы и слушала".
- "Обожаю этого мужчину. И как я завидую его жене".
- "Любимый маэстро, величие – жить с вами в одну эпоху!"
- "Здесь прекрасно абсолютно все: и лавочка, и барбарис, и маэстро!"
- "Очень приятно слушать ваши песни! Благодарю вас за ваше творчество".
- "Такое чувство, что маэстро лично каждому из нас рассказывает личную историю о дружбе".
- "Как же я обожаю все то, что делает Игорь Яковлевич: его тембр голоса, его музыку, всю его семью".
- "Наше вы солнышко! Как вижу и слышу вас, молю Бога, что бы дал вам долгих лет! Вы просто наше счастье и тепло!"
- "Игорь Яковлевич, спасибо за ваше творчество. Вы – человек с большой буквы. Желаю крепкого здоровья, еще много песен пусть радуют нас. Живите 100 лет".
- "Игорь Яковлевич, это ж надо так соответствовать своей фамилии. Что ни день, то новость и сюрпрайз. Конечно, ждем и 14 августа, и "Новую цунами", и все, что вы исполните. Ждем в волнении и радости! И слава богу, ваш рукав изобилия неисчерпаем".
А одна из поклонниц написала следующее: "Талантливый, умный... Маленькая просьба – больше пускайте молодых артистов на большую сцену, они очень талантливые, но пробиваются очень сложно".
"Вы действительно считаете, что я решаю, кому выйти на большую сцену???" – эмоционально ответил ей Игорь Крутой.
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