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Культура и шоу-бизнес

"Единственный на свете": Анна Пересильд призналась в любви Ване Дмитриенко после рекордного концерта

Дмитриенко, Пересильд, влюбленные, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:41 Фото: Instagram/anka.peresild_
2 августа 2026 года 20-летний певец Ваня Дмитриенко официально вошел в "Книгу рекордов России" как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники". Его выступление посетили около 70 тысяч зрителей, сообщает Zakon.kz.

Главным романтическим моментом шоу стал совместный выход Дмитриенко и его девушки – 17-летней актрисы Анны Пересильд. Влюбленные дуэтом спели композицию под названием "Силуэт".

Исполнительница роли Айгуль Ахмеровой в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" через несколько дней посвятила чувственный пост музыканту. Она призналась в любви бойфренду и поблагодарила его за творчество.

"Спасибо Богу, спасибо судьбе, спасибо жизни за то, что у меня есть ты, Ваня. 2 августа ты сотворил историю. Я наблюдала за тем, как ты творил, как ты трепетно все это создавал для того, чтобы случилась эта невероятная любовь на сцене и в зале. Я знаю, что благодаря тебе в тот день у многих людей перевернулись жизни, они что-то поняли, они услышали тебя! Это победа!"Анна Пересильд

Также девушка высказала признательность за его музыку.

"Помню, как когда-то соврала на интервью о том, что мне в детстве сочиняли стихи и песни. Потом ходила и ужасно смущалась. А сейчас я могу по-настоящему это проживать, чувствовать, слышать эти слова, твои мысли, твой голос в этой чудесной музыке…Чуткий, честный и такой настоящий, Ваня. Я не знаю таких! Ты такой единственный на всем белом свете… Я очень тебя люблю".Анна Пересильд

Также Анна поблагодарила Дмитриенко за возможность создать для его сольного концерта костюмы.

"Спасибо тебе за то, что дал мне возможность проживать это все на одной сцене. Я так счастлива, что когда-то у тебя родилась эта песня… А сейчас мы можем исполнять ее на огромном стадионе и слышать 70 000 невероятно влюбленных в твою музыку людей. Я еще обязательно подробно обо всем расскажу, а пока меня просто переполняют эмоции от того, что это с нами случилось", – заключила Пересильд.

Дмитриенко не остался в стороне и ответил любимой:

"Ты прекрасна, Анечка. Спасибо тебе!"

Пара перестала скрывать свои чувства и публично объявила о том, что они состоят в отношениях, в октябре 2025 года.

3 августа 2026 года российский кинорежиссер Сарик Андреасян опубликовал первые кадры из биографической драмы "Костомаров. Сильнее судьбы" об олимпийском чемпионе Романе Костомарове, который в 2023 году перенес ампутацию конечностей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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