"Единственный на свете": Анна Пересильд призналась в любви Ване Дмитриенко после рекордного концерта

2 августа 2026 года 20-летний певец Ваня Дмитриенко официально вошел в "Книгу рекордов России" как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники". Его выступление посетили около 70 тысяч зрителей, сообщает Zakon.kz.

Главным романтическим моментом шоу стал совместный выход Дмитриенко и его девушки – 17-летней актрисы Анны Пересильд. Влюбленные дуэтом спели композицию под названием "Силуэт".

Исполнительница роли Айгуль Ахмеровой в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" через несколько дней посвятила чувственный пост музыканту. Она призналась в любви бойфренду и поблагодарила его за творчество.

"Спасибо Богу, спасибо судьбе, спасибо жизни за то, что у меня есть ты, Ваня. 2 августа ты сотворил историю. Я наблюдала за тем, как ты творил, как ты трепетно все это создавал для того, чтобы случилась эта невероятная любовь на сцене и в зале. Я знаю, что благодаря тебе в тот день у многих людей перевернулись жизни, они что-то поняли, они услышали тебя! Это победа!" Анна Пересильд

Также девушка высказала признательность за его музыку.

"Помню, как когда-то соврала на интервью о том, что мне в детстве сочиняли стихи и песни. Потом ходила и ужасно смущалась. А сейчас я могу по-настоящему это проживать, чувствовать, слышать эти слова, твои мысли, твой голос в этой чудесной музыке…Чуткий, честный и такой настоящий, Ваня. Я не знаю таких! Ты такой единственный на всем белом свете… Я очень тебя люблю". Анна Пересильд

Также Анна поблагодарила Дмитриенко за возможность создать для его сольного концерта костюмы.

"Спасибо тебе за то, что дал мне возможность проживать это все на одной сцене. Я так счастлива, что когда-то у тебя родилась эта песня… А сейчас мы можем исполнять ее на огромном стадионе и слышать 70 000 невероятно влюбленных в твою музыку людей. Я еще обязательно подробно обо всем расскажу, а пока меня просто переполняют эмоции от того, что это с нами случилось", – заключила Пересильд.

Дмитриенко не остался в стороне и ответил любимой:

"Ты прекрасна, Анечка. Спасибо тебе!"

Пара перестала скрывать свои чувства и публично объявила о том, что они состоят в отношениях, в октябре 2025 года.

3 августа 2026 года российский кинорежиссер Сарик Андреасян опубликовал первые кадры из биографической драмы "Костомаров. Сильнее судьбы" об олимпийском чемпионе Романе Костомарове, который в 2023 году перенес ампутацию конечностей.